مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

مسلسل صوت وصورة، شهد مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٣ مفاجأة في نهايتها، بينما كانت أحداثها مفاجأة.

حيث تذهب نيرمين إلى رضوى تسألها ألا تتحدث مرة أخرى عن زوجها حفاظا على مستقبل أبنائها منه، بينما تقرر ماجدة التخلي عن نيرمين وقضيتها وتطلب منها أن توكل محامية غيرها.

ويدافع لطفي عن عبد الغني تلبية لرغبة رضوى، بينما تقرر الأخيرة أن تستغل شهرتها في الترويج للمنتجات، ويعاني عبد الغني الذي تم ضبطه بسلاح الجريمة في مقر عمله من الحزن والقهر في الحبس، وتنتهي الحلقة بسقوطه في الحبس دون أن يصدر منه أي صوت وقال أحد المحيطين به أنه مات.

تفاصيل الحلقة ١٢ من مسلسل صوت وصورة

شهدت الحلقة ١٢ من مسلسل صوت وصورة رفض رضوى العودة إلى عبد الغني، بينما تتمتع رضوى بالحرية والشهرة.

وخلال الحلقة تبتز سعاد أرملة الطبيب عصام الصياد بالفيديوهات بعدما أخبرتها بأنها لديها الكاميرات والتسجيلات الخاصة بالطبيب، وتعترض المحامية على إقدام نيرمين بمنح سعاد كل الأموال، وعلى جانب آخر يأتي للشرطة بلاغ ضد مجهول بأن عبد الغني يخفي سلاح الجريمة في مقر عمله بالمعمل، وتأتي الشرطة بالفعل وتجد سلاح الجريمة ويتم القبض على عبد الغني.

مسلسل صوت وصورة الحلقة 11

مسلسل صوت وصورة، شهدت مسلسل صوت وصورة الحلقة ١١ رفض لطفي أي محاولات لاستغلال فيديوهات الطبيب عصام الصياد الفاضحة لصالحه، وحاول أن يستغل هذا الكارت من أجل مساومة محامية عصام الصياد.

وخلال الحلقة تظهر رضوى برفقة لطفي على التليفزيون وتفصح عن أمر الفيديوهات وتأتي لرضوى عروض رعاية بمبلغ مليون جنيه، وتتفاجأ رضوى بأن عبد الغني يريد العودة إليها.

الذكاء الاصطناعي وآثاره على المجتمع

يعتبر مسلسل صوت وصورة من أبرز المسلسلات التي يتم عرضها حاليًا، ويناقش مسلسل صوت وصورة عدد من القضايا الهامة لعل أبرزها هي قضية التحرش بالنساء وما يلقيه من آثار سلبية على المرأة في حالة إذا ما أرادت الإفصاح عن ما تعرضت له أو إن لم تفصح.

كما كشف المسلسل عن نظرة المجتمع السلبية للسيدات اللاتي يقررن فضح الأفعال المشينة لبعض الرجال، وإلى جانب ما سبق فإن المسلسل يشير إلى كيفية صناعة التريند وأن هذا الأمر أصبح “بيزنس” يلجأ إليه الكثيرين ويدفعون من أجله الأموال وأن هناك شركات يعملون في هذا المجال.

واستعرض مسلسل صوت وصورة الذكاء الاصطناعي وسبل استخدامه، وكيف أنه يمكن أن يكون نعمة ونقمة في الوقت ذاته وأنه قد يزيف الحقائق ويمكن أن يتلاعب به المغرضون بمصائر البشر حتى أن لطفي (صدقي صخر) تمكن من التلاعب بالحقائق عن طريق الذكاء الاصطناعي.

بوستر مسلسل صوت وصورة، فيتو

حنان مطاوع تبعث برسالة للفتيات

وقدمت الفنانة حنان مطاوع رسالة إلى الفتيات على طريقة شخصية رضوى في مسلسل صوت وصورة، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام وقالت “ما تتجوزوش حد زي عبد الغني.. لازم يبقى عون وسند ويبقى في ضهرك طول الوقت”.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

Advertisements