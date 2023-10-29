مسلسل صوت وصورة الحلقة ١١، عبد الغني يطلب العودة إلى رضوى

مسلسل صوت وصورة، شهد مسلسل صوت وصورة الحلقة ١١ رفض لطفي أي محاولات لاستغلال فيديوهات الطبيب عصام الصياد الفاضحة لصالحه، وحاول أن يستغل هذا الكارت من أجل مساومة محامية عصام الصياد.

وخلال الحلقة تظهر رضوى برفقة لطفي على التليفزيون وتفصح عن أمر الفيديوهات وتأتي لرضوى عروض رعاية بمبلغ مليون جنيه، وتتفاجىء رضوى بأن عبد الغني يريد العودة إليها.

الذكاء الاصطناعي وآثاره على المجتمع

يعتبر مسلسل صوت وصورة من أبرز المسلسلات التي يتم عرضها حاليًا، ويناقش مسلسل صوت وصورة عدد من القضايا الهامة لعل أبرزها هي قضية التحرش بالنساء وما يلقيه من آثار سلبية على المرأة في حالة إذا ما أرادت الإفصاح عن ما تعرضت له أو إن لم تفصح.

كما كشف المسلسل عن نظرة المجتمع السلبية للسيدات اللاتي يقررن فضح الأفعال المشينة لبعض الرجال، وإلى جانب ما سبق فإن المسلسل يشير إلى كيفية صناعة التريند وأن هذا الأمر أصبح “بيزنس” يلجأ إليه الكثيرين ويدفعون من أجله الأموال وأن هناك شركات يعملون في هذا المجال.

واستعرض مسلسل صوت وصورة الذكاء الاصطناعي وسبل استخدامه، وكيف أنه يمكن أن يكون نعمة ونقمة في الوقت ذاته وأنه قد يزيف الحقائق ويمكن أن يتلاعب به المغرضون بمصائر البشر حتى أن لطفي (صدقي صخر) تمكن من التلاعب بالحقائق عن طريق الذكاء الاصطناعي.

الإشادة بصدقي صخر وأداءه المتميز

وأشاد كثير من متابعي مسلسل صوت وصورة بأداء الفنان صدقي صخر في مسلسل صوت وصورة، والذي يقدم خلاله شخصية لطفي المحامي، الذي ينجح بقدراته في منح رضوى فرصة جديدة للحياة.

وقالت متابعة “ممتاز وعنده ثقة عالية جدًا في النفس ومتمكن جدًا وسلس وقادر علي تأدية الدور بشكل محترف ومنظم"، وقالت أخرى “ كاريزما وحضور وماسك الشخصية وخاطف الكاميرا بشكل مش طبيعي ممثل من الممثلين اللي انت قاعد بتتفرج بتنسي إنك أصلا بتتفرج علي مسلسل من كتر ما بتصدق انك جوه الحكاية”.

بينما علق متابع آخر “هيفجر مفاجأة في المحكمة... بس المفاجأة اللي بجد هو أنت بصراحة.. ممثل السهل الممتنع”.

حنان مطاوع تبعث برسالة للفتيات

وقدمت الفنانة حنان مطاوع رسالة إلى الفتيات على طريقة شخصية رضوى في مسلسل صوت وصورة، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام وقالت “ما تتجوزوش حد زي عبد الغني.. لازم يبقى عون وسند ويبقى في ضهرك طول الوقت”.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

Advertisements