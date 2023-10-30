مسلسل صوت وصورة الحلقة 12، ضبط سكين في مقر عمل عبد الغني

مسلسل صوت وصورة، شهدت الحلقة ١٢ من مسلسل صوت وصورة رفض رضوى العودة إلى عبد الغني، بينما تتمتع رضوى بالحرية والشهرة.

وخلال الحلقة تبتز سعاد أرملة الطبيب عصام الصياد بالفيديوهات بعدما أخبرتها بأنها لديها الكاميرات والتسجيلات الخاصة بالطبيب، وتعترض المحامية على إقدام نيرمين بمنح سعاد كل الأموال، وعلى جانب آخر يأتي للشرطة بلاغ ضد مجهول بأن عبد الغني يخفي سلاح الجريمة في مقر عمله بالمعمل، وتأتي الشرطة بالفعل وتجد سلاح الجريمة ويتم القبض على عبد الغني.

نجلاء بدر في دور جديد

لفتت الفنانة نجلاء بدر الأنظار بالشخصية التي قدمتها في مسلسل صوت وصورة وهي شخصية نيرمين زوجة الدكتور عصام الصياد طبيب التجميل الشهير والتي تقاتل من أجله ومن أجل أسرتها حتى بعد وفاة زوجها.

ويشكل هذا الدور محطة هامة في مشوار نجلاء بدر الفني وذلك لعدة أسباب لعل أبرزها أنه دور جديد على الفنانة نجلاء بدر التي اعتاد الجمهور أن يراها في دور الزوجة الخائنة أو أدوار الإغراء ولكنها في صوت وصورة تجسد شخصية الزوجة المكبوتة التي تعاني من زوجها وخياناته المتعددة.

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إلى جانب أن نجلاء بدر أظهرت قدرات تمثيلية كبيرة، قادرة على التنقل بين المشاعر المختلفة، حتى أن الجمهور قد يشعر أنها شخصيتين وليست شخصية واحدة بفضل إجادتها للشخصية، فيشعر المشاهد بالغضب تجاهها، وفي مشهد لاحق يشعر المتفرج بالتعاطف معها.

نجلاء بدر، فيتو

مسلسل صوت وصورة الحلقة 11

مسلسل صوت وصورة، شهدت مسلسل صوت وصورة الحلقة ١١ رفض لطفي أي محاولات لاستغلال فيديوهات الطبيب عصام الصياد الفاضحة لصالحه، وحاول أن يستغل هذا الكارت من أجل مساومة محامية عصام الصياد.

وخلال الحلقة تظهر رضوى برفقة لطفي على التليفزيون وتفصح عن أمر الفيديوهات وتأتي لرضوى عروض رعاية بمبلغ مليون جنيه، وتتفاجأ رضوى بأن عبد الغني يريد العودة إليها.

الذكاء الاصطناعي وآثاره على المجتمع

يعتبر مسلسل صوت وصورة من أبرز المسلسلات التي يتم عرضها حاليًا، ويناقش مسلسل صوت وصورة عدد من القضايا الهامة لعل أبرزها هي قضية التحرش بالنساء وما يلقيه من آثار سلبية على المرأة في حالة إذا ما أرادت الإفصاح عن ما تعرضت له أو إن لم تفصح.

كما كشف المسلسل عن نظرة المجتمع السلبية للسيدات اللاتي يقررن فضح الأفعال المشينة لبعض الرجال، وإلى جانب ما سبق فإن المسلسل يشير إلى كيفية صناعة التريند وأن هذا الأمر أصبح “بيزنس” يلجأ إليه الكثيرين ويدفعون من أجله الأموال وأن هناك شركات يعملون في هذا المجال.

واستعرض مسلسل صوت وصورة الذكاء الاصطناعي وسبل استخدامه، وكيف أنه يمكن أن يكون نعمة ونقمة في الوقت ذاته وأنه قد يزيف الحقائق ويمكن أن يتلاعب به المغرضون بمصائر البشر حتى أن لطفي (صدقي صخر) تمكن من التلاعب بالحقائق عن طريق الذكاء الاصطناعي.

حنان مطاوع تبعث برسالة للفتيات

وقدمت الفنانة حنان مطاوع رسالة إلى الفتيات على طريقة شخصية رضوى في مسلسل صوت وصورة، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام وقالت “ما تتجوزوش حد زي عبد الغني.. لازم يبقى عون وسند ويبقى في ضهرك طول الوقت”.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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