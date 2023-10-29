البيت الأبيض لـ إسرائيل: اقصفوا غزة وحافظوا على أرواح المدنيين

حمل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي مسئولية عن حماية أرواح الأبرياء في غزة، وسط غضب متزايد بشأن استشهاد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

أمريكا تطالب بحماية المدنيين فى غزة

وأضاف جاك سوليفان، عبر شبكة "سي.إن.إن": "ما نعتقده هو أن كل ساعة، كل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب أن يتخذ الجيش والحكومة الإسرائيليان كل التدابير الممكنة المتاحة لهما للتمييز بين المقاومة الفلسطينية الذين هم أهداف عسكرية مشروعة "على حد زعمه"، والمدنيين الذين ليسوا كذلك".

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وأشار مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، إلى أن أمريكا واضحة بشأن هذه القضية، وأن الرئيس جو بايدن كرر ذلك الموقف في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

اعتداء المستوطنين على سكان الضفة

وأوضح جاك سوليفان، أيضًا أن نتنياهو يتحمل مسؤولية كبح جماح المستوطنين اليهود المتطرفين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وقال: "من غير المقبول على الإطلاق أن يكون هناك عنف من جانب المستوطنين المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.

وكانت كشفت مصادر أمريكية، عن تحريك وزارة الدفاع "البنتاجون" قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية إلى شرق المتوسط.

وقالت المصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، إن هناك قوة رد سريع تابعة لسلاح مشاة البحرية، تحركت باتجاه منطقة شرق المتوسط.

جيش الاحتلال يعتبر غزة ساحة معركة

وكان قد حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت المدنيين في قطاع غزة من أن منطقتهم أصبحت ساحة معركة.

الهجوم البري على غزة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، أن التصعيد غير المسبوق للقصف على قطاع غزة يجب أن ينتهي فورًا.

وأضاف جوتيريش: "أكرر ندائي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة".

منظمة الصحة العالمية تعلق على الوضع في غزة

من جانبه، أكد مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم،، أن ليلة الجمعة الماضية، في قطاع غزة عبارة عن خوف وظلام على المدنيين والمرضى.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" حينها، إن "المدنيين والمرضى والعاملين الصحيين في غزة أمضوا ليلتهم في ظلام وخوف".

وكرر أدهانوم دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية؛ وحماية المرافق الصحية والعاملين والمرضى؛ والوصول العاجل للإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة وفي جميع أنحائها.

وناشدت الصحة العالمية اليوم السبت، كل من لديه القدرة على الضغط من أجل وقف إطلاق النار أن يتحرك الآن، وأشارت إلى أنها "لا تستطيع الوصول إلى موظفيها ومرافقها الصحية في غزة وتشعر بالقلق على سلامتهم".