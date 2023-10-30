الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

انقطاع الاتصالات والإنترنت في مناطق شمال قطاع غزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على غزة، فيتو

أحداث غزة، أكد تليفزيون فلسطين، انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في مناطق شمال قطاع غزة، في ظل القصف العنيف الذي تشهده المنطقة أمس الأحد.

 

الهجوم البري على غزة


من جهتها، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية: "الانقطاع الكامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل"، مؤكدةً أن القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية، والتي تصل غزة بالعالم.

 

كارثة إنسانية بقطاع غزة


وعلقت حركة "حماس" على قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة وتصعيد القصف، قائلةً: إن هذا الأمر يُنذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيد من جرائم الإبادة، بعيدًا عن أعين الصحافة.

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ويتساءل الكثيرون كيف لسكان غزة التواصُل مع العالم في حرب الإبادة التي يقودها جيش الاحتلال ضدهم.

وللإجابة عن هذا السؤال قال خبير تكنولوجيا المعلومات، محمد الحارثي، إن هناك خيارين أمام سكان غزة، للوصول إلى الإنترنت، وإن كانا غير متوفِّرين لكل السكان.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، محمد الحارثي، بحسب “سكاي نيوز” عربية، أن سكان غزة يمكنهم التواصل مع العالم الخارجي في هذه الحالة عبر أجهزة محمول أو أجهزة ثابتة مزوَّدة بتقنيات استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وتابع: “هذا  ليس سهلا؛ باعتبار أن أسعار تلك الأجهزة مكلِّف جدًّا، ولا يمتلك مثل تلك الأجهزة في العادة إلا شركات كبرى أو أجهزة أمنية”.

 

شروط استخدام الثريا


وأردف: "في الحالات الطبيعية تستقبل الهواتف المحمولة الإنترنت عبر الشبكات المحلية، مِن خلال مدِّها بالكابلات البحرية، وفي حالة تعطلها أو تدميرها فإن الحل يكون من خلال استخدام الإنترنت الفضائي عبر الأقمار الصناعية.

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