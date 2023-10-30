الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأسبق: أمريكا ستدفع ثمن تأييدها المطلق لإسرائيل

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

أخبار غزة الآن، قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق: إن الكثير من دول العالم تدعم إسرائيل بقوة، لافتًا: إلى أن غرور القوة سبب تجاهل تل أبيب لقدرات حركة حماس.

 

سوء تقدير الأمن الإسرائيلي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كانت شايفة ما يحدث في غزة، ولكن كان لديها سوء تقدير".

 

دعم أمريكا لإسرائيل

وتابع: "الإدارة الأمريكية الحالية غير كفؤ وستدفع ثمن تأييدها المطلق لإسرائيل، والركود في تحرك السلطة الفلسطينية يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني".

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دعم القضية الفلسطينية


ولفت: "بعض الدول العربية تراجع اهتمامها بالقضية الفلسطينية، ويجب أن يكون هناك موقف عربي تجاه ذلك".

 

العقاب الجماعي للفلسطينيين

وأشار: "إسرائيل هجرت الناس للجنوب، وتضرب الجنوب، ولا يمكن السكوت على العقاب الجماعي الذي تمارسه حكومة الاحتلال".

جيش الاحتلال يطالب سكان قطاع غزة مجددا بالتوجه إلى الجنوب

البيت الأبيض لـ إسرائيل: اقصفوا غزة وحافظوا على أرواح المدنيين

 

أمريكا تطالب بحماية المدنيين فى غزة 

حمل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، الاحتلال الإسرائيلي مسئولية عن حماية أرواح الأبرياء في غزة، وسط غضب متزايد بشأن استشهاد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف جاك سوليفان، عبر شبكة "سي.إن.إن": "ما نعتقده هو أن كل ساعة، كل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب أن يتخذ الجيش والحكومة الإسرائيليان كل التدابير الممكنة المتاحة لهما للتمييز بين المقاومة الفلسطينية الذين هم أهداف عسكرية مشروعة "على حد زعمه"، والمدنيين الذين ليسوا كذلك".

وأشار مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، إلى أن أمريكا واضحة بشأن هذه القضية، وأن الرئيس جو بايدن كرر ذلك الموقف في اتصال هاتفي امس الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

اعتداء المستوطنين على سكان الضفة 

وأوضح جاك سوليفان، أيضًا أن نتنياهو يتحمل مسؤولية كبح جماح المستوطنين اليهود المتطرفين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وقال: "من غير المقبول على الإطلاق أن يكون هناك عنف من جانب المستوطنين المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.

وكانت كشفت مصادر أمريكية، عن تحريك وزارة الدفاع "البنتاجون" قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية إلى شرق المتوسط.

وقالت المصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، إن هناك قوة رد سريع تابعة لسلاح مشاة البحرية، تحركت باتجاه منطقة شرق المتوسط.

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