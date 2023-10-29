الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

المقاومة الفلسطينية تستهدف مركز قيادة فرقة غزة التابع لجيش الاحتلال

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت تقارير فلسطينية مساء اليوم الأحد، أن صواريخ المقاومة استهدفت مركز قيادة فرقة غزة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ووجهت قصفا كثيفا للمستوطنات والتجمعات العسكرية في غلاف القطاع.

إطلاق رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة

 

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة.


وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مسؤوليتها عن قصف كيبوتس بيئري وصوفا بعدد من الرشقات الصاروخية.
وقالت "ألوية الناصر صلاح الدين"، إنها "تقصف تحشدات لجيش الاحتلال العسكرية قرب قاعدة "زيكيم" العسكرية بـ 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم".

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قصف قاعدة "رعيم" العسكرية 


وأعلنت "كتائب القسام" أنها "تواصل دك الآليات الصهيونية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".


وبحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوت صفارات الإنذار في محيط مستوطنة كيسوفيم.


وأعلنت "كتائب القسام" عبر حسابها على "تلجرام" قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.


وبحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي سديروت ونير عام بغلاف غزة، إثر رشقات صاروخية أطلقت من غزة.
 

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