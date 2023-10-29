جيش الاحتلال يطالب سكان قطاع غزة مجددا بالتوجه إلى الجنوب

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إن دعواته للفلسطينيين في قطاع غزة للتوجه إلى الجنوب بعيدا عن مركز الحرب على المقاومة صارت الآن أمرا ملحا.

وزعم دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال “على مدى الأسبوعين الماضيين، كنا ندعو سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة إلى الانتقال جنوبا مؤقتا… من أجل سلامتهم الشخصية”.



وأضاف: نؤكد اليوم أن هذا نداء عاجل.



وقال إن عدد من تأكد احتجازهم رهائن في غزة منذ هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ارتفع إلى 239.

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استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة



ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 8005 شهداء، منهم 3342 طفلا و2026 سيدة، إضافة إلى إصابة 20242 مواطنا بجروح مختلفة.

