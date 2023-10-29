الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

القاهرة الإخبارية: ترتيبات مصرية لإدخال 60 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة غدا

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل منذ قليل، استمرار تدفق المساعدات من مصر إلى قطاع غزة من خلال منفذ رفح حيث تم إدخال ٤٨ شاحنة اليوم من المساعدات المتنوعة.
 

دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وأوضحت قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تواصل جهودها لضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين.

إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة

وأكدت أن هناك ترتيبات مصرية لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة يوم غد.

برنامج الأغذية العالمي: فقدان الوقود في غزة يهدد مستقبل العمليات الإنسانية

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وحذر برنامج الأغذية العالمي، يوم الأحد، من أن فقدان الوقود في قطاع غزة يهدد مستقبل العمليات الإنسانية.

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ضرورة وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وكتب برنامج الأغذية العالمي، عبر منصة "إكس": "مع تصاعد الصراع في قطاع غزة، يشتد الجوع ويصبح المدنيون يائسين في بحثهم عن الغذاء".

وأضاف: "يواجه برنامج الأغذية العالمي انقطاع الاتصالات وتحديات الوصول ونقص الوقود، ما يعيق تقديم المساعدات".

وأكد "الأغذية العالمي"، أنه يهدف إلى إطعام مليون شخص، ولكن هناك حاجة ماسة إلى زيادة إمكانية الوصول والإمدادات.

 

عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة
 

من ناحية أخرى قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال زيارة لمعبر رفح الحدودي، اليوم الأحد، إن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في  القاهرة، أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل "جهودًا ملحوظة" لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء.


وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد زار معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، اليوم، ونشر مقطعًا مصورًا على منصة "إكس"، قائلًا فيه إنه يأمل في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في أثناء وجوده بالمنطقة.


وأضاف أنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال.


وأردف خان قائلًا: "يتعين ألا يكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء".
وتابع أن هناك حقوقًا للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.


ومع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

 

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