أستاذ علوم سياسية: نظرية الردع الإسرائيلي سقطت في عملية طوفان الأقصى

اخبار غزة الان، قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاجتياح البري الشامل والكامل لقطاع غزة صعب جدًا على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة حقيقية وشاملة.

الرد الانتقامي لإسرائيل

وأضاف: أن العملية العسكرية في قطاع غزة تتجاوز فكرة الرد الانتقامي أو تحرير الرهائن، موضحًا أن المجتمع الغربي ينحاز بشكل أعمى لإسرائيل.

غطرسة القوة الإسرائيلية

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “مساحة حرة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، سلامة"، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بادين، ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي زاروا إسرائيل دعمًا لقوات الاحتلال، بجانب إرسال أمريكا القوات الخاصة وحاملات الطائرات لدعم تل أبيب، وهذا زاد من غطرسة القوة الإسرائيلية في قطاع غزة.

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سقوط الرد الإسرائيلي

وأكد أن نظرية الردع الإسرائيلي سقطت في السابع من أكتوبر على يد المقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أن الإعلام الغربي ينشر الرواية الإسرائيلية وهذا يعكس الانحياز الشديد لإسرائيل في الغرب.

تصفية القضية الفلسطينية

وأوضح أن إسرائيل لا تستهدف تدمير حماس أو البنية الأساسية لحماس، ولكن الهدف الحقيقي تصفية القضية الفلسطينية، من خلال تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى دول الجوار لاستكمال المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، لأن المستوطنين لن يعودوا إلى أماكنهم مرة أخرى، طالما تواجد الخطر في قطاع غزة.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، قال إن قطاع غزة يشهد جرائم تشبه معاناة أوكرانيا وأفغانستان وميانمار.

القضية الفلسطينية



وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، لأكثر من عامين نقوم بالعمل في القضية الفلسطينية ونحاول أن نصل إلى حلول على قدر الإمكان، متابعا، التحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين مهم جدا بالنسبة لنا.



الاعتداء على المدنيين



وواصل: لا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيحاكم وفقًا للقانون الدولي.

كارثة غزة



ولفت: يجب أن نفعل شيئًا فورًا لوضع حد للحالة الكارثية في غزة، وقفت على معبر رفح عند أبواب غزة ولم أستطع الدخول للوقوف على معاناة أهلها.

انتهاكات إسرائيل



وأكد: أن إسرائيل ترتكب انتهاكا أخلاقيا وقانونيا في حربها بقطاع غزة، ولا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في قطاع غزة، يجب حماية حقوق المدنيين الأبرياء وإنقاذ الأطفال بغزة.