إيلون ماسك يرضخ لإسرائيل ويتراجع عن تزويد غزة بخدمات انترنت Starlink

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الأحد، تراجعه عن تصريحاته حول تزويد شركة "ستارلينك" خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.

إيلون ماسك يتراجع عن دعم غزة بالإنترنت

وكتب إيلون ماسك، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) المملوك له قال فيه: "نحن لسنا سذجًا، ووفقا لمنشوري لم تحاول أي محطة تابعة لـ Starlink الاتصال من غزة، وإذا حدث ذلك فسنتخذ إجراءات استثنائية للتأكد من أنه يستخدم لأهداف إنسانية بحتة".

We are not so naive.



Per my post, no Starlink terminal has attempted to connect from Gaza.



If one does, we will take extraordinary measures to confirm that it is used *only* for purely humanitarian reasons.



Moreover, we will do a security check with both the US and Israeli… — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

وأضاف إيلون ماسك: "وقبل ذلك سنقوم بإجراء فحص أمني مع كل من الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية قبل تشغيل ولو محطة واحدة هناك".

ماسك يوضح كيفية تشغيل Starlink فى غزة

وكان ماسك، تعرض لهجوم من قبل وزير الاتصالات الإسرائيلي شولوم كرعي، الذي أدان إتاحة إيلون ماسك لمنظمات الإغاثة الدولية استخدام خدمات "ستار لينك"، وأعلن قطع إسرائيل علاقاتها مع شركة "سبيس إكس" المملوكة له.

10 شهداء فى قصف منزلين وسط غزة

من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية بقطاع غزة منذ قليل: 10 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلين وسط قطاع غزة

اخبار غزة الان، وأفادت وسائل إعلامية، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية: استدعاء السفير الروسي في تل أبيب احتجاجا على زيارة وفد من حركة حماس إلى موسكو.

استياء إسرائيل من روسيا

استنكرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، دعوة موسكو قادة من حركة حماس لزيارتها والأنباء الذي تفيد بلقائهم فلاديمير بوتين، وذلك وفقا لنبأ عاجل نقلته وسائل إعلامية.

تعليق الكرملين على خارجية الاحتلال الإسرائيلي



فيما علق الكرملين على خارجية الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لا لقاءات مخططة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وفد حركة حماس الذي موسكو.

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وأعلن السفارة الإيرانية لدى موسكو أن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني بحث مع نائب رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس موسى أبو مرزوق في موسكو وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صدر عن السفارة في صفحتها على "تلجرام"، اليوم الجمعة: "تم خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير بلادنا على أراضي السفارة الإيرانية في موسكو، بحث الأوضاع في غزة، وكذلك تطور الأوضاع المتعلقة بفلسطين".

وأضاف البيان أن نائب وزير الخارجية الإيراني أكد أثناء اللقاء أيضا دعم طهران للشعب الفلسطيني و"المقاومة"، مشيرا إلى أن أولوية طهران في الاتصالات الخارجية هي تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدة ورفع "الحصار" عن قطاع غزة.

تصاعد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين



وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" في وقت سابق، أن هناك قلقًا بالغًا بشأن احتمال تصاعد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حرب إقليمية.

وعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفي المعمداني في قطاع غزة، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال “بوتين”، في تعليق على قصف المستشفى المعمداني في غزة، إن هذه كارثة، وإشارة على ضرورة وقف الصراع في غزة فورا.

إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة



وأضاف الرئيس الروسي: "لدي انطباع بأن الأطراف الرئيسية في النزاع "إسرائيل وحماس" لا تريد أن يتفاقم الصراع بين إسرائيل وفلسطين"، لافتا إلى أن ما يحدث في غزة مأساة يجب أن تتوقف.

وشدد “بوتين” على أن روسيا دائما تدعو إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وهذا هو الموقف الروسي، لافتا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى السلام العادل والشامل وطويل الأمد في المنطقة.