الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: تضرر 200 ألف وحدة سكنية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة،فيتو

أخبار غزة الآن، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في  قطاع غزة، أن أكثر من 32 ألف وحدة سكنية هدمت كليًّا جراء القصف الإسرائيلي.

استشهاد 116 من الطواقم الطبية في غزة

وأضاف أن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، مؤكدًا: استشهاد 116 من الطواقم الطبية و18 من فرق الإنقاذ و35 إعلاميًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

أضرار تطال مستشفى القدس فى غزة جراء قصف إسرائيلي مكثف

الاحتـلال الإسرائيلي يهدد بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي في غزة

قصف مستشفى القدس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن أضرار طالت مستشفى القدس جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مباني تقع في محيط المستشفى بعد تنفيذ حزام من النيران.

Advertisements

 

قصف إسرائيلي يطال مستشفى القدس
 

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصف مجددا اليوم.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة في بيان لها: "غارة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة قبل قليل".

ووفقا لشهود عيان استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل وقذائف دخانية منها قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفه لمحيط المستشفى الذي يأوي ما لا يقل عن 4 آلاف مريض وجريح، وأكثر من 14 ألف نازح.

 

تهديد مسبق بقصف مستشفى القدس
 

كما أفاد مدير مستشفى القدس، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منذ الصباح محيط المستشفى مرات عديدة، مشيرا إلى أن تهديد مستشفى القدس مجددا ترافق مع استهدافات جوية لمحيطه.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن أضرارا طالت مستشفى القدس جراء قصف الطائرات الإسرائيلية أحد أبراج تل الهوى جنوب مدينة غزة.

من جهة أخرى، شدد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأحد، أن التقارير التي تفيد بطلب الاحتلال الإسرائيلى إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة مقلقة للغاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة أخبار غزة الآن اخبار غزة قطاع غزة القص الإسرائيلي إسرائيل قصف إسرائيل لقطاع غزة

مواد متعلقة

الفيدرالى الأمريكى يحسم سعر الفائدة.. خبراء: تداعيات القرار تؤثر على مؤشر الذهب والدولار.. ماجي سليم: تكثيف الهجمات على غزة سمح بالارتفاع الجنوني للمعدن الأصفر

أضرار تطال مستشفى القدس فى غزة جراء قصف إسرائيلي مكثف

الاحتـلال الإسرائيلي يهدد بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي في غزة

محاولة توغل إسرائيلية جديدة في شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

الأكثر قراءة

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-10-2023

في عيد ميلاده الـ69، مواقف لا تنسى في حياة محمود الخطيب

استرداد طابا.. ملحمة الوثائق والمستندات.. دبلوماسيون يكشفون قتال الدبلوماسية المصرية عن كل نقطة رمل فى شبه الجزيرة

تحذير من قصف إسرائيل محيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية