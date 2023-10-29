المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: تضرر 200 ألف وحدة سكنية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي
أخبار غزة الآن، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن أكثر من 32 ألف وحدة سكنية هدمت كليًّا جراء القصف الإسرائيلي.
استشهاد 116 من الطواقم الطبية في غزة
وأضاف أن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، مؤكدًا: استشهاد 116 من الطواقم الطبية و18 من فرق الإنقاذ و35 إعلاميًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
قصف مستشفى القدس
أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن أضرار طالت مستشفى القدس جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مباني تقع في محيط المستشفى بعد تنفيذ حزام من النيران.
قصف إسرائيلي يطال مستشفى القدس
يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصف مجددا اليوم.
وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة في بيان لها: "غارة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة قبل قليل".
ووفقا لشهود عيان استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل وقذائف دخانية منها قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفه لمحيط المستشفى الذي يأوي ما لا يقل عن 4 آلاف مريض وجريح، وأكثر من 14 ألف نازح.
تهديد مسبق بقصف مستشفى القدس
كما أفاد مدير مستشفى القدس، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منذ الصباح محيط المستشفى مرات عديدة، مشيرا إلى أن تهديد مستشفى القدس مجددا ترافق مع استهدافات جوية لمحيطه.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن أضرارا طالت مستشفى القدس جراء قصف الطائرات الإسرائيلية أحد أبراج تل الهوى جنوب مدينة غزة.
من جهة أخرى، شدد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأحد، أن التقارير التي تفيد بطلب الاحتلال الإسرائيلى إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة مقلقة للغاية.
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