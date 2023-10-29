أضرار تطال مستشفى القدس فى غزة جراء قصف إسرائيلي مكثف

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن أضرار طالت مستشفى القدس جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مباني تقع في محيط المستشفى بعد تنفيذ حزام من النيران.

قصف إسرائيلي يطال مستشفى القدس

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصف مجددا اليوم.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة في بيان لها: "غارة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة قبل قليل".

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ووفقا لشهود عيان استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل وقذائف دخانية منها قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفه لمحيط المستشفى الذي يأوي ما لا يقل عن 4 آلاف مريض وجريح، وأكثر من 14 ألف نازح.

تهديد مسبق بقصف مستشفى القدس

كما أفاد مدير مستشفى القدس، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منذ الصباح محيط المستشفى مرات عديدة، مشيرا إلى أن تهديد مستشفى القدس مجددا ترافق مع استهدافات جوية لمحيطه.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن أضرارا طالت مستشفى القدس جراء قصف الطائرات الإسرائيلية أحد أبراج تل الهوى جنوب مدينة غزة.



من جهة أخرى، شدد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأحد، أن التقارير التي تفيد بطلب الاحتلال الإسرائيلى إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة مقلقة للغاية.



الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى القدس

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على حسابه بمنصة “x” إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة مثيرة للقلق البالغ.



وأضاف: "نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر.. بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب حماية الرعاية الصحية دائما".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعداد الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.

وقبل نحو أسبوع استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.

الهجوم البري على قطاع غزة

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع نحو 8 آلاف شهيد وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد على 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.