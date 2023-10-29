الإثنين 30 أكتوبر 2023
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اقتصاد

خبير يحدد آليات إعادة هيكلة الديون وزيادة الحصيلة الدولارية خلال المرحلة الحالية

محمود شكرى خبير أسواق
محمود شكرى خبير أسواق المال،فيتو

قال محمود شكري خبير أسواق المال، إنه لكى تستطيع مصرإعادة هيكلة الديون لتحويلها من  قصيرة الأجل الى طويلة الأجل، لا يمكن القول والحديث عن الديون دون الحديث عن الانتاج وحجم الناتج القومى المحلي والعمل علي زيادة معدلات النمو بشكل أسرع بوتيرة متسارعة بحيث يكون العائد واضح ويسد عجز الدين الداخلى، وليكن هذا بدايته من القطاع العام وإعادة هيكلة شركاته التى أثقلت ميزاتيه الدولة بشكل كبير خاصة التى تقل معدلات إنتاجها أو المتوقفة ويعوقها عوار قانوني أو دستوري لإعادة الهيكلة خاصة في المصانع كثيفة العمالة او الشركات الكبيرة والتي تمثل ثقلا وعبئا كبيرا.

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وأضاف: لكي نستفيد من الطروحات الحكومية كوسيلة جذب للأموال، فإن الطروحات لا تزال هي مفتاح السيولة وعودة الثقة في السوق خاصة مع تحقيق البورصة أعلى نقطه تاريخه مع  قيم وإحجام تداول تاريخية ومليارية تصبح التربة خصبة لاجتذاب الشركات والطروحات سواء كانت طروحات أولية أول طروحات ثانوية وزيادات لرؤس الأموال. 

 

وتابع: لابد من تنشيط تحويلات المصريين  بالخارج لزيادة العادات من العملة الأجنبية، ولا شك ان تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم أعمدة العملة الصعبة وداعم رئيسي للاحتياطى الأجنبى لذا ويمكن القول إن يجب إعادة الثقة بين المصريين بالخارج وتبنى مشروع قومى لاستثمار مدخراتهم من العملات الأجنبية لخدمة الداخل والتاثير المباشر والقوى علي الاحتياطي الأجنبي كالتوسع في أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج وتمديد مباردات السيارات للعالمين بالهارج وإعادها هيكلتها لتصب في صالح المواطن المصري المغترب كما تصب في مصلح الوطن بتوفير ما قيمته بالدولار والحد من آثار التعويم الكبيره والتى أثرت على معدلا ت التضخم بشكل كبير. 

وشدد على ضرورة تبنى مشروع قومى لصالح  المستثمرين لتصبح جاذبة العاملين بالخارج وتخصيص أراض لهم بالعاصمة كل هذا يعود بالنفع على كل من الطرفين وعودة الثقة ليكون الدفع بالدولار وهنا يمكن القول غن العوائد الدولارية ستكون اكبر بكثير اذا عادت الثقة. 

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