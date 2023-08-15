صيانة السيارات، تعرف على أسباب أعطال المحول الحفاز وأنواعه (صور)

تتكون السيارات العديد من الأنظمة المعقدة التي يصعب معرفتها وطرق صيانتها، وتعد أبرز تلك الأنظمة هو المحول الحفاز الذي يتحكم في الانبعاثات الضارة، من خلال الكتل الخزفية مطلية بالمعادن الثمينة مثل البلاتين والبلاديوم والروديوم.



نظرًا لوقوعها بالقرب من المحرك، فإنها تسخن وتتسبب في التفاعل الكيميائي الذي يكسر الغازات السامة وتحويلها إلى ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء قبل انبعاثها في الغلاف الجوي.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز أنواع المحولات الحفازة هناك نوعان أساسيان من المحولات الحفازة:

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ثنائية الاتجاه

كان المحول الحفاز ثنائي الاتجاه موجودًا في المركبات في الولايات المتحدة حتى عام 1981. ولديه فقط محفزات الأكسدة، والتي تساعد في تحويل أول أكسيد الكربون إلى ثاني أكسيد الكربون. يتم تغيير الهيدروكربونات (وهي وقود غير محترق ومحترق جزئيًا) إلى ثاني أكسيد الكربون والماء.



تستخدم محركات الديزل استخدام محفزات ثنائية الاتجاه، كما تم تصميم المحولات خصيصًا للعمل مع عوادم الديزل تحاول محولات هذه الأنواع من المحركات استهداف الجسيمات المعروفة باسم الكسور العضوية القابلة للذوبان. هذه مصنوعة من الهيدروكربونات المرتبطة بالسخام

غالبًا ما تستمر المحولات الحفازة لمدة 10 سنوات على الأقل، أو ما بين 70000 و100000 ميل. ومع ذلك، من الممكن أن يتلف المحول الحفاز في السيارة التي يتم استخدامها فقط بالتنقل الداخلي والتوقف القصيرة بشكل أسرع لأن المحرك والمحول الحفاز لن يكونا قادرين على الوصول إلى درجة حرارة التشغيل المثلى قبل إيقاف التشغيل.

أسباب أعطال المحول الحفاز



1 – بمرور الوقت، يمكن أن تتراكم رواسب الكربون داخل المحول الحفاز، مما يعني أنها يمكن أن تنسد.



2 – تشمل المشاكل الأخرى ارتفاع درجة الحرارة أو التلوث أو الضرر المادي.



3 – يمكن أن تشمل الملوثات الزيت وسائل التبريد، والتي يمكن أن تتسرب إلى المحرك. تسد هذه السوائل المحول الحفاز، مما يتسبب في تقييد الغازات التي تمر عبر العادم.4 – في حالة إعاقة تدفق العادم، يمكن أن يدخل هواء أقل إلى المحرك، وبالتالي لا تعمل السيارة بكفاءة كما ينبغي.

4 – قد يكون سبب ارتفاع درجة الحرارة هو دخول كميات مفرطة من الوقود غير المحترق إلى المحول الحفاز بسبب خلل في الإشعال أو تسرب صمام العادم.



5- مستشعر Lambda، الذي يراقب مستويات الأكسجين في نظام العادم يعتبر مكونًا آخر يمكن أن يتعطل.



6 – يمكن أيضًا أن يتلف الجزء الخارجي من المحول الحفاز بسبب الاحتكاك بمطبات الطريق أو مطبات السرعة أو الركض فوق الرصيف.

مظاهر تلف المحول الحفاز



1- أداء محرك بطيء

2- تسارع مخفض

3- دخان العادم الداكن• رائحة الكبريت أو البيض الفاسد من العادم

4- الحرارة الزائدة تحت السيارة