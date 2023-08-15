الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

صيانة السيارات، تعرف على أسباب أعطال المحول الحفاز وأنواعه (صور)

صيانة السيارات،
صيانة السيارات، فيتو

تتكون السيارات العديد من الأنظمة المعقدة  التي يصعب معرفتها وطرق صيانتها، وتعد أبرز تلك الأنظمة هو المحول الحفاز الذي  يتحكم في الانبعاثات الضارة، من خلال  الكتل الخزفية مطلية بالمعادن الثمينة مثل البلاتين والبلاديوم والروديوم.


نظرًا لوقوعها بالقرب من المحرك، فإنها تسخن وتتسبب في التفاعل الكيميائي الذي يكسر الغازات السامة وتحويلها إلى ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء قبل انبعاثها في الغلاف الجوي.

 

 ونرصد فى التقرير التالى أبرز أنواع المحولات الحفازة هناك نوعان أساسيان من المحولات الحفازة:

Advertisements


 ثنائية الاتجاه

 كان المحول الحفاز ثنائي الاتجاه موجودًا في المركبات في الولايات المتحدة حتى عام 1981. ولديه فقط محفزات الأكسدة، والتي تساعد في تحويل أول أكسيد الكربون إلى ثاني أكسيد الكربون. يتم تغيير الهيدروكربونات (وهي وقود غير محترق ومحترق جزئيًا) إلى ثاني أكسيد الكربون والماء.


تستخدم محركات الديزل استخدام محفزات ثنائية الاتجاه، كما تم تصميم المحولات خصيصًا للعمل مع عوادم الديزل تحاول محولات هذه الأنواع من المحركات استهداف الجسيمات المعروفة باسم الكسور العضوية القابلة للذوبان. هذه مصنوعة من الهيدروكربونات المرتبطة بالسخام

غالبًا ما تستمر المحولات الحفازة لمدة 10 سنوات على الأقل، أو ما بين 70000 و100000 ميل.  ومع ذلك، من الممكن أن يتلف المحول الحفاز في السيارة التي يتم استخدامها فقط بالتنقل الداخلي والتوقف القصيرة بشكل أسرع لأن المحرك والمحول الحفاز لن يكونا قادرين على الوصول إلى درجة حرارة التشغيل المثلى قبل إيقاف التشغيل.

 

أسباب أعطال المحول الحفاز


1 – بمرور الوقت، يمكن أن تتراكم رواسب الكربون داخل المحول الحفاز، مما يعني أنها يمكن أن تنسد.


2 – تشمل المشاكل الأخرى ارتفاع درجة الحرارة أو التلوث أو الضرر المادي.


3 – يمكن أن تشمل الملوثات الزيت وسائل التبريد، والتي يمكن أن تتسرب إلى المحرك. تسد هذه السوائل المحول الحفاز، مما يتسبب في تقييد الغازات التي تمر عبر العادم.4 – في حالة إعاقة تدفق العادم، يمكن أن يدخل هواء أقل إلى المحرك، وبالتالي لا تعمل السيارة بكفاءة كما ينبغي.

 

4 – قد يكون سبب ارتفاع درجة الحرارة هو دخول كميات مفرطة من الوقود غير المحترق إلى المحول الحفاز بسبب خلل في الإشعال أو تسرب صمام العادم.


5- مستشعر Lambda، الذي يراقب مستويات الأكسجين في نظام العادم يعتبر مكونًا آخر يمكن أن يتعطل.


6 – يمكن أيضًا أن يتلف الجزء الخارجي من المحول الحفاز بسبب الاحتكاك بمطبات الطريق أو مطبات السرعة أو الركض فوق الرصيف.

 

مظاهر تلف المحول الحفاز 


1- أداء محرك بطيء
2-  تسارع مخفض
3-  دخان العادم الداكن• رائحة الكبريت أو البيض الفاسد من العادم
4-  الحرارة الزائدة تحت السيارة

تحسن مبيعات سوق السيارات المستعملة في النصف الأول من عام 2023

جيب جلاديتور روبيكون فارأوت 2023 تودع عالم السيارات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانبعاثات الضارة البلاتين والبلاديوم الحرارة البلاديوم الولايات المتحدة الولايات المتحد ثاني اكسيد الكربون

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد موافقته على الانتقال إلى اتحاد جدة، وتعليق ناري من سعوديين

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

باتريك يوسف: حصولي على الجنسية المصرية عملية مرهقة وسعيد بتمثيل الفراعنة في كأس العالم

المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث أطفيح

صيانة السيارات، تعرف على أسباب أعطال المحول الحفاز وأنواعه (صور)

رابع قضية، توجيه 10 اتهامات جديدة لترامب بالتدخل في انتخابات 2020

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

عاصمة الثقافة المصرية تختتم أسبوعا جديدا من تدريبات "ابدأ حلمك"(صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار لان تزامنا مع أسبوع العطلات

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 14-8-2023 في ختام التعاملات

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 14-8-2023

المزيد

انفوجراف

للمصريين بالخارج.. تفاصيل وثيقة "معاش بكره" بالدولار (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية