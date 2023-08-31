الخميس 31 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أحمد جمال يتغني بـ"خطير" و"اللي يقولك بحبك" في مهرجان القلعة (فيديو وصور)

أحمد جمال، فيتو
أحمد جمال، فيتو

تألق المطرب أحمد جمال مساء أمس الأربعاء، خلال حفله الغنائي في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ 31، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي. 

حفل أحمد جمال 

وقدم أحمد جمال خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه والتي تفاعل معها الجمهور ومنها: "اللي يقولك بحبك، يا ليالي، خطير خطير، اضحكي، نشيد العاشقين". 

وأهدى "جمال" خلال الحفل أغنية "كل سنة وأنت طيب" لكل من صادف من الجمهور عيد ميلاده أمس الأربعاء. 

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت مساء الجمعة الماضي، فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي. 

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ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دورًا بارزًا في إنجاح الدورات السابقة.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيها، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يوما، وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل. 

وتضم دورة هذا العام 45 حفلًا متنوعا منهم 31 حفلًا على مسرح المحكى لكوكبة من نجوم ومطربي وفرق الوطن العربي. 

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