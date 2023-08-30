مصطفى شوقي يغني سلطان أهل الهوى لأحمد عدوية، ويوجه رسالة للمطرب الكبير (فيديو وصور)

وجه الفنان مصطفى شوقي رسالة للمطرب الكبير أحمد عدوية، وذلك خلال حفله المقام حاليا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته ال 31.

حفل مصطفى شوقي

وتغنى مصطفى شوقي بأغنية "سلطان أهل الهوى" لأحمد عدوية، وقال: "الأستاذ الكبير أحمد عدوية ربنا يديله الصحة والعافية".

وكان مصطفى شوقي بدأ حفله الأول في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بتقديم "ملطشة القلوب"، وسط تفاعل جماهيري كبير.

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مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت مساء الجمعة الماضية، فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دورًا بارزًا في إنجاح الدورات السابقة.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيها، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يوما، وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل.

وتضم دورة هذا العام 45 حفلًا متنوعا منهم 31 حفلًا على مسرح المحكى لكوكبة من نجوم ومطربي وفرق الوطن العربي.