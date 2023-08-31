انتهاء حي ثان الإسماعيلية من رفع كفاءة الإنارة بمقابر الشهداء (صور)

وجَّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رئيس حي ثان الإسماعيلية، برفع كفاءة مقابر المسلمين بمنطقة الشهداء، وتنفيذ عدة حملات لرفع المخلفات وبقايا الأشجار وتهيئة الطرق ورفع كفاءة الإنارة بالمقابل؛ تيسيرًا على المواطنين أثناء أداء مراسم الجنازات لذويهم.

جانب من الأعمال، فيتو

الانتهاء من الأعمال

وأنهى قسم الكهرباء بحيِّ ثانٍ رفع كفاءة الإنارة داخل المقابر، حيث تم تركيب ٤٠ كشاف بالأعمدة، كما تم شد سلك بطول ٢٥٠٠ متر، بالإضافة إلى مراجعة إنارة الشوارع الداخلية لـ ٩٠ عمود إنارة.

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رفع كفاءة الشوارع الداخلية

وأكدت رئيس حي ثان، أن خطة رفع كفاءة المقابر تتضمن رفع كفاءة الشوارع الداخلية الرئيسية وإنارتها، حيث أنهت فرق الكهرباء الحملة التي استمرت لمدة أسبوع، والتي تم فيها رفع كفاءة الإنارة بما يضمن توفير الإضاءة اللازمة.

جانب من الأعمال، فيتو

كما سيتم الدفع بالمعدات المطلوبة لتنفيذ حملات للنظافة من خلال فرق النظافة لمدة أسبوع لتنظيف الطرقات الداخلية حتى يتسنى إتمام مراسم الدفن دون عناء.



يأتي ذلك في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين بالاهتمام بمنطقة المقابر.



جانب من الأعمال، فيتو

جانب من الأعمال، فيتو

توجيهات عامة

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أي تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعدي على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتأكيد تنفيذ أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.



حيث تستمر هذه الإجراءات يوميًّا للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضي قدمًا في استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.