الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

الكشف على 1682 مواطنا خلال قافلة طبية بالقصاصين في الإسماعيلية (صور)

الكشف على 1682 مواطنا،
الكشف على 1682 مواطنا، فيتو

نظمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وبإشراف الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمركز شباب صبري، في مدينة القصاصين.  

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المستهدف من القافلة 

واستهدفت القافلة أهالي مركز ومدينة القصاصين، حيث استقبلت القافلة 1682 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".  

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جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو

أبرز تخصصات القافلة 

ومن جانبه أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية  حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.  

جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو

تقديم التوعية والمشورة 

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة. 

جانب من أعمال القافلة، فيتو

 

مؤكدة أنه تم استقبال عدد 652 مواطنًا بعيادة الباطنة و181 مواطنًا بالجراحة و112  سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 28 سيدةً، بالإضافة إلى استقبال عدد 444 حالةً بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 192 حالةً كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 72 حالةً، وحالة واحدة بوحدة الأشعة.
 

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