تشكيل لجنة للعلاقات العربية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية لفتح آفاق استثمارية جديدة 

أصدر أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، القرار رقم 3 لسنة 2023 بتشكيل لجنة العلاقات العربية.

توثيق العلاقات بين الغرف التجارية

أكد أكرم الشافعي، أن مهمة اللجنة تعمل علي توثيق العلاقات بين الغرفة التجارية بالإسماعيلية ونظيراتها في الوطن العربي وتوطيد العلاقات بما يساعد علي فتح مجال الاستثمار المشترك في مصر لما تتميز به محافظة الإسماعيلية من موقع متميز وبنية أساسية ومناخ جذاب للاستثمار وفتح مجالات تصديرية للمنتجات الزراعية وغيرها التي تتميز بها المحافظة.

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تشكيل اللجنة

وضم تشكيل اللجنة العلاقات العامة برئاسة محمد محمود السيد الحسانين كشك، والسيد محمد محمد الكرسلي «منسق»، وعضوية كلا من جمال أحمد عبد الرحمن مسعود وعلي إبراهيم محمد حامد العكرمي، بالاضافة إلى الاستعانة بذوي الخبرة.





وكان قد صرح أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن دفع عجلة التصدير وفتح أسواق جديدة خلال المرحلة القادمة، أهم الملفات علي مائدة مجلس الغرفة التجارية بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تنشيط التصدير

أضاف أكرم الشافعي خلال تصريح صحفي، أن توجيهات القيادة السياسية واضحة، أهمها دفع قاطرة التنمية الاقتصادية، واتخاذ قرارات عاجلة لتنشيط التصدير وإزالة المعوقات واستطلاع آراء ومقترحات ممثلى القطاع الخاص والتجار والمصدرين للتعرف على مشاكلهم وأهم المعوقات وتحديد روشتة إنقاذ للصادرات المصرية وإيجاد حلول غير تقليدية.

زيادة دعم الصادرات

كما أشار رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إلي العمل علي زيادة دعم الصادرات لإعطاء قدرة تنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.

انضمام مصر لمجموعة البريكس سيقلل هيمنة الدولار الأمريكي علي التجارية العالمية





وكان قد ثَّمن أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، وأمين مساعد صندوق إتحاد الغرف التجارية، إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للإنضمام لعضويته إعتبارًا من يناير 2024.

صرح رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن إنضمام مصر لمجموعة البريكس، سيحقق جدوى اقتصادية كبيرة لمصر والدول العربية المنضمة حدثيا وهي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، متوقعا أن تنخفض هيمنة الدولار الأمريكي علي التجارة العالمية وخلق موازنات جديدة لإدارة العالم.



كما أشار أكرم الشافعي، إلى الجدوى الإقتصادية التي قد تعود لمصر بعد انضمامها لمجموعة البريكس، لافتا إلي زيادة فرص التبادل التجاري بين الدول المشاركة وخلق تحالفات اقتصادية كبيرة ربما تحدث تغيرات عالمية، يتبعها تحسين الأوضاع الإقتصادية في القريب العاجل.

ووصف أكرم الشافعي، إنضمام مصر لمجموعة البريكس، بالخطوة الجادة لتجاوز العديد من المشكلات التي كانت تواجهها خلال الفترة الماضية وذهابها إلى جهة أكثر نشاطًا كدول البريكس بما لديها من تعاملات اقتصادية وتجارية كبيرة.



أوضح أكرم الشافعي، أن «بريكس»، هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.

أضاف رئيس تجارية الإسماعيلية، أنه حسب الإحصائيات، فإن مجموعة البريكس شديدة الأهمية نظرًا لما تمثله الخمس دول من قوة اقتصادية وسكانية ومساحة فتتحكم المجموعة في 31% من اقتصاد العالم ضمن الناتج المحلي للدول وهو رقم ضخم جدًا، إضافة لعدد سكان كبير جدًا من سكان العالم يتخطى الـ 24%، فضلًا عن حوالي 19.5% من تجارة العالم في الخمس دول، لذا فهو تكتل اقتصادي مهم جدًا، وعليها قدمت 32 دولة رسميًا للالتحاق بمجموعة البريكس منها مصر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وإندونيسيا.