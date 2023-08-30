الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تشكيل لجنة للعلاقات العربية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية لفتح آفاق استثمارية جديدة 

أكرم الشافعي رئيس
أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، فيتو

أصدر أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، القرار رقم 3 لسنة 2023 بتشكيل لجنة العلاقات العربية. 

ضبط ربع طن أسماك فاسدة خلال حملة في الإسماعيلية

اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي لمدة ثلاثة سنوات من هيئة الرقابة الصحية

توثيق العلاقات بين الغرف التجارية 

أكد أكرم الشافعي، أن مهمة اللجنة تعمل علي توثيق العلاقات بين الغرفة التجارية بالإسماعيلية ونظيراتها في الوطن العربي وتوطيد العلاقات بما يساعد علي فتح مجال الاستثمار المشترك في مصر لما تتميز به محافظة الإسماعيلية من موقع متميز وبنية أساسية ومناخ جذاب للاستثمار وفتح مجالات تصديرية للمنتجات الزراعية وغيرها التي تتميز بها المحافظة. 

Advertisements

 

تشكيل اللجنة 

وضم تشكيل اللجنة العلاقات العامة برئاسة محمد محمود السيد الحسانين كشك، والسيد محمد محمد الكرسلي «منسق»، وعضوية كلا من جمال أحمد عبد الرحمن مسعود وعلي إبراهيم  محمد حامد العكرمي، بالاضافة إلى الاستعانة بذوي الخبرة.

 

وكان قد صرح أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن دفع عجلة التصدير وفتح أسواق جديدة خلال المرحلة القادمة، أهم الملفات علي مائدة مجلس الغرفة التجارية بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

تنشيط التصدير 

أضاف أكرم الشافعي خلال تصريح صحفي، أن توجيهات القيادة السياسية واضحة، أهمها دفع قاطرة التنمية الاقتصادية، واتخاذ قرارات عاجلة لتنشيط التصدير وإزالة المعوقات واستطلاع آراء ومقترحات ممثلى القطاع الخاص والتجار  والمصدرين للتعرف على مشاكلهم وأهم المعوقات وتحديد روشتة إنقاذ للصادرات المصرية وإيجاد حلول غير تقليدية. 

 

زيادة دعم الصادرات 

كما أشار رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إلي العمل علي زيادة دعم الصادرات لإعطاء قدرة تنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.

انضمام مصر لمجموعة البريكس سيقلل هيمنة الدولار الأمريكي علي التجارية العالمية 

 

وكان قد ثَّمن أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، وأمين مساعد صندوق إتحاد الغرف التجارية، إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للإنضمام لعضويته إعتبارًا من يناير 2024.   

 

صرح رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن إنضمام مصر لمجموعة البريكس، سيحقق جدوى اقتصادية كبيرة لمصر والدول العربية المنضمة حدثيا وهي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، متوقعا أن تنخفض هيمنة الدولار الأمريكي علي التجارة العالمية وخلق موازنات جديدة لإدارة العالم.
 

كما أشار أكرم الشافعي، إلى الجدوى الإقتصادية التي قد تعود لمصر بعد انضمامها لمجموعة البريكس، لافتا إلي زيادة فرص التبادل التجاري بين الدول المشاركة وخلق تحالفات اقتصادية كبيرة ربما تحدث تغيرات عالمية، يتبعها تحسين الأوضاع الإقتصادية في القريب العاجل.

ووصف أكرم الشافعي، إنضمام مصر لمجموعة البريكس، بالخطوة الجادة لتجاوز  العديد من المشكلات التي كانت تواجهها خلال الفترة الماضية وذهابها إلى جهة أكثر نشاطًا كدول البريكس بما لديها من تعاملات اقتصادية وتجارية كبيرة.
 

أوضح أكرم الشافعي، أن «بريكس»، هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.

أضاف رئيس تجارية الإسماعيلية، أنه حسب الإحصائيات، فإن مجموعة البريكس شديدة الأهمية نظرًا لما تمثله الخمس دول من قوة اقتصادية وسكانية ومساحة فتتحكم المجموعة في 31% من اقتصاد العالم ضمن الناتج المحلي للدول وهو رقم ضخم جدًا، إضافة لعدد سكان كبير جدًا من سكان العالم يتخطى الـ 24%، فضلًا عن حوالي 19.5% من تجارة العالم في الخمس دول، لذا فهو تكتل اقتصادي مهم جدًا، وعليها قدمت 32 دولة رسميًا للالتحاق بمجموعة البريكس منها مصر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وإندونيسيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية الغرفة التجارية تجارية الاسماعيلية العلاقات العربية التبادل التجارى

مواد متعلقة

ضبط ربع طن أسماك فاسدة خلال حملة في الإسماعيلية

مديرية الطرق تواصل أعمال الرصف بمدينة فايد فى الإسماعيلية

رئيس تجارية الإسماعيلية يستقبل وفد حزب حماة الوطن (صور)

اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي لمدة ثلاثة سنوات من هيئة الرقابة الصحية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار 6 منتجات بداية من سبتمبر.. الألبان والتونة أبرزهم.. والأندومي ضمن القائمة

حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته ومفاجأة في أزمة طلاقه لـ علياء بسيوني

الحكومة توافق على انتهاء قرار عمل الموظفين بنظام الـ "أون لاين" الأحد المقبل

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

عرض ثلاثي بيراميدز للبيع أو الإعارة بفرمان باتشيكو

بيان عاجل للحكومة بشأن مد عمل الموظفين بنظام الأونلاين حتى نهاية شهر سبتمبر

ابدأ تعلن عن فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية

أول ظهور لرئيس الجابون بعد الانقلاب عليه، ورسالة عاجلة إلى العالم (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس على آخر بطهارة واحدة؟ الإفتاء تجيب

أدعية الفجر كما وردت عن النبي

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية