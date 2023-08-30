الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الأحد المقبل انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الـ 23

الفنون الشعبية، فيتو
الفنون الشعبية، فيتو

تشهد محافظة الإسماعيلية، يوم الأحد المقبل انطلاق فعاليات الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وذلك بمشاركة عدد من فرق الدول العربية والأجنبية بالإضافة إلى الفرق المحلية.  

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد ميدانيًّا عددًا من مشروعات التطوير بفايد (صور)

الكشف على 1682 مواطنا خلال قافلة طبية بالقصاصين في الإسماعيلية (صور)

ويقام حفل الافتتاح  بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويسبق فعاليات حفل افتتاح المهرجان ديفيلية لفرق الفنون الشعبية المشاركة فى المهرجان.  

 

مكان الديفيليه 

وتقام فعاليات الديفيليه بشارع محمد علي في وسط مدينة الإسماعيلية في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك بمشاركة عدد من الفرق المحلية والعربية والاجنبية. 
 

Advertisements

 

الفرق المشاركة فى المهرجان  

ويضم المهرجان عدد من الفرق المحلية  من محافظات جمهورية مصر العربية وهى (ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- فرقة من مديرية الشباب والرياضة- فرقتين من الإسماعيلية).

 

هذا إلى جانب مشاركة فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، وذلك خلال حفلي الافتتاح والختام والعروض اليومية حيث أنه سيتم إتاحة الفرصة هذا العام لتقديم عروض متميزة لفرقة رضا وفقرات فنية كاملة كانت تعرض على مسرح البالون بالقاهرة؛ وذلك من أجل نقل تراث الفلكلور الشعبي المصري القديم لأهالي محافظة الإسماعيلية ولعشاق هذا المهرجان الدولي.  

 

الفرق الأجنبية 

كما تم تأكيد مشاركة فرق عدد من الدول الأجنبية بشكل مبدئي وهم المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، اليمن، وفلسطين.  

 

أماكن عروض المهرجان 

كما تم تحديد أماكن العروض بإجمالي 5 مسارح على مستوى مدينة الإسماعيلية وهم (مسرح قصر الثقافة-  نادي الأسرة بشارع محمد علي-  نادي الفيروز- نادي الدنفاه- حديقة الشيخ زايد)، بالإضافة إلى عدد ٣ مسارح خارجية شاطئ الزهور بمدينة فايد ومركز شباب القصاصين ومركز تحسين البيئة بالقنطرة غرب.

 

وكان قد عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية،  الاجتماع التنسيقي الثاني لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثالثة والعشرين والذي يحظى بشعبية كبيرة لدى مواطني محافظة الإسماعيلية.  

 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ومساعد مدير أمن الإسماعيلية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأعضاء اللجنة العليا لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الثقافة والجهات المعنية بالاجتماع.
 

وكان نائب محافظ الإسماعيلية على إن المهرجان سوف يشمل إقامة معرض للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية علاوة على تكريم عدد من رموز الفن الشعبي المصري القديم. 
 

كما تم مناقشة إقامة الفِرق، وتجهيزات حفلي الافتتاح والختام بقصر ثقافة الإسماعيلية وخط سير ديفلية المهرجان والذي سيقام في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثاني من سبتمبر القادم بشارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم. 

 

وأشار "عصام" إلى ضرورة استغلال الأماكن السياحية بالمحافظة؛ لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

 

ومن المقرر أن تستضيف محافظة الإسماعيلية المهرجان الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثالثة والعشرين خلال الفترة من ٣ حتى ٨ سبتمبر القادم، وتشارك فيه عدد من الفِرق الأجنبية والمصرية المتميزة.

 

وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على الإعداد والتنسيق الجيد لهذا المهرجان الدولي من أجل إنعاش وتنشيط السياحة في مصر وتحديدًا محافظة الإسماعيلية والترفيه على مواطني المحافظة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية بالاسماعيلية نائب محافظ الاسماعيلية مهرجان الفنون الشعبية مهرجان الاسماعيلية للفنون الشعبية

مواد متعلقة

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد ميدانيًّا عددًا من مشروعات التطوير بفايد (صور)

الكشف على 1682 مواطنا خلال قافلة طبية بالقصاصين في الإسماعيلية (صور)

مديرية الطرق تواصل أعمال الرصف بمدينة فايد فى الإسماعيلية

اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي لمدة ثلاثة سنوات من هيئة الرقابة الصحية

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من محمد صلاح بعد مفاوضات اتحاد جدة

قصة شيري هانم وابنتها من مواقع التواصل إلى الزنزانة، بدأت برسائل إباحية وتحويلات نقدية ومقاطع خادشة، وانتهت في سجن النساء

تقارير تكشف موقف ليفربول النهائي من بيع محمد صلاح لاتحاد جدة

غزل المحلة يوافق على انتقال الحارس أحمد ميهوب إلى فريق بيراميدز

تقديرًا لمشوارها الفني، اختيار إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن حجرة الملك خوفو تحت الهرم: مليئة بالكنوز

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

تحركات أسعار الذهب خلال شهر أغسطس وتوقعات الفترة المقبلة

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: ثلث الفتيات في سن 18 باليابان قد لا ينجبن في المستقبل

لص يعيد سيارة زوجين سُرقت عقب حفل زفافهما

اعتقال 88 صينيًا بتهمة الاحتيال العاطفي في إندونيسيا

اسكتلندية أرادت تجميل أسنانها بالفينير فأصيبت بجلد الفيل

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الريال السعودي في البنك المركزي مساء اليوم

زيادة سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

ارتفاع ملحوظ في سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

قرعة علنية لتخصيص شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعبين بكرش.. عبد الله جمعة يعيد أزمة الوزن الزائد لنجوم الكرة المصرية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 31 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية كلب ميت في المنام وعلاقتها بالصعوبات الكثيرة والحزن الشديد

الأزهر: انشغال الزوجين بمواقع التواصل الاجتماعي يؤدى إلى الجفاء العاطفي

المزيد
الجريدة الرسمية