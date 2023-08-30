زاهي حواس يكشف مفاجأة عن حجرة الملك خوفو تحت الهرم: مليئة بالكنوز

حجرة الملك خوفو، كشف الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، عن توقعاته لمكان دفن حجرة الملك خوفو.

مكان حجرة الملك خوفو

وأكد خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد” أنه "من المتوقع أن تكون حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو التي لم تكتشف بعد موجودة تحت الهرم".



كنوز حجرة الملك خوفو

وأضاف: أتوقع أن تكون حجرة الملك خوفو الذي حكم مصر 28 عاما مليئة بالكنوز والذهب أكثر من حجرة توت عنخ أمون.



في وقت سابق، هرم خوفو، كشفت سهى بهجت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، السبب الحقيقي وراء غلق هرم خوفو.

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السبب وراء غلق هرم خوفو



وأكدت متحدثة وزارة الآثار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": غلق هرم خوفو إجراء تم بهدف الصيانة.

إغلاق هرم خوفو



ولفتت إلى أنه تم إغلاق هرم خوف أكثر من مرة في السابق وهو إجراء طبيعي يتم من أجل الصيانة الدورية والنظافة.



السبب وراء صيانة هرم خوفو



وتابعت: "مع توافد الزائرين على هرم خوفو أو أي مكان أثري تحدث الرطوبة وتمتلئ الأتربة لذلك لا بدَّ من وجود صيانة دورية للحفاظ على الآثار".



في وقت سابق، قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار:"جميع ملوك وملكات مصر آثارهم تم اكتشافها، وكل ملك كان يضع الأثاث الجنائزي الذي يستخدمها في حياة ما بعد الموت، الملك الوحيد الذي لم تظهر له أي آثار هو الملك خوفو".

تمثال الملك خوفو



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "الملك خوفو لم نجد له إلا تمثالًا صغيرًا من العاج 8 سم موجود في المتحف المصري في التحرير، وهو يرجع للفترة المتأخرة، ولكن آثاره لا أحد يعلم عنها شيئًا".



اَثار الملك خوفو



وأكد: "هناك رواية تقول إن اَثار الملك خوفو ما زالت مخبأة داخل الأهرامات ولا أحد يعلم بالتحديد مكان دفنها".



اكتشاف الهرم الأكبر



وأضاف: "الكل يحاول جاهدا العثور على آثار وأسرار الملك خوفو، وما حدث هذه المرة منذ 2015 كلية الهندسة جامعة القاهرة مع الأجهزة المتطورة تقوم بعمل استكشاف باَشعات غير ضارة لمعرفة ما إذا كانت هناك غرف لم يتم الكشف عنها، وفي 2017 عثر على فراغ بالأهرامات، ومؤخرا أسفر الكشف عن فتحة صغيرة فوق المدخل الحالي للهرم دخلت منه كاميرا صغيرة نجحت تكشف عن وجود ممر جديد بعمق 9 امتار والبلوكات الجانبية بإرتفاع 1.40 متر، والسقف جمالوني بأقصى عرض 2.10 م، وهذا الممر عبارة عن تخفيف الحمل أو الضغط عن غرفة لم يتم الكشف عنها بعد، وهذا يعد اكتشاف مهم جدا داخل الهرم الأكبر".



وتابع: "الهرم الأكبر لم يبح بما فيه من أسرار بعد".