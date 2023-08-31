الخميس 31 أغسطس 2023
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حوادث

قرار جديد في واقعة مصرع سيدة خنقا بفوطة على يد زوجها في أوسيم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها خنقًا على يد زوجها، أربعيني، بسبب خلافات أسرية بمركز أوسيم شمال الجيزة، وطالبت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث.

 

وكشفت التحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين الزوج وزوجته بسبب رفضها إحضار وجبة العشاء، مما دفعه إلى خنقها بـ"فوطة"، لتسقط جثة هامدة.

 

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطب الشرعي بتشريح الجثة للتعرف على سبب الوفاة وكشف ملابسات الجريمة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

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كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

القبض على المتهم بقتل زوجته خنقا بفوطة

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الشمال، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود متوفاة في نطاق مركز شرطة أوسيم.

انتقلت قوة أمنية تحت إشراف العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الشمال إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وضبط مرتكبها، وتم العثور على جثمان ربة منزل بالغة من العمر 38 عامًا، ترتدي كامل ملابسها وبجوارها فوطة.

وتبين من الفحص والكشف الطبي أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها - سائق بالغ من العمر 40 عامًا، قام بإنهاء حياتها بسبب خلافات زوجية بينهما.


تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت القوات من ضبط مرتكب الجريمة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

 


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