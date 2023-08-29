الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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حوادث

تشريح جثة بائع لقي مصرعه طعنا بسكين على يد عامل في أوسيم

تشريح جثة بائع لقي
تشريح جثة بائع لقي مصرعه طعنا بسكين، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة بائع لقي مصرعه على يد عامل طعنا بالسكين في أوسيم بسبب خلافات مالية، كما أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

قتل بائع على يد عامل في أوسيم

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.


انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

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البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة أوسيم، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن عامل قتل بائع طعنا بسلاح أبيض "سكين" نتيجة خلاف بينهما.


تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.


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