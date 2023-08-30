الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

عامر حسين: اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة مكلفة بتشكيل 4 منتخبات

عامر حسين عضو مجلس
عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن اجتماع المجلس المقرر انعقاده يوم 24 أغسطس الجاري، سيشهد تشكيل الأجهزة الفنية لأربع منتخبات وهي مواليد 2005 و2007 و2008 و2009. 

أضاف عامر حسين في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن منتخبي 2005 و2008 ينتظران المشاركة في بطولتي أمم أفريقيا للشباب والناشئين تحت 17 و19 سنة بالعام 2025.

وأكد عامر حسين أن هناك لجنة ثلاثية مكونة منه ومعه حازم إمام ومحمد بركات، هي المكلفة من مجلس إدارة اتحاد الكرة، لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الأربعة. 

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حازم إمام، فيتو

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا غدا الخميس، من أجل استكمال ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين مواليد 2005 و2007 و2009. 

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مصغرا بالإسكندرية مساء الاثنين الماضي وناقش ملف الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، إلا أنه لم يعلن أي قرارات، مؤجلات الإعلان عن الأجهزة الفنية للمنتخبات لجلسة الغد. 

كشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة المصري لـ فيتو، أن المجلس اتفق في جلسة الإثنين على تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الحالي للمنتخب الأولمبي مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005 ومعه شريف عبد الفضيل مدربا عاما، على أن يتولى الأخير قيادة الفريق في التجمعات وانتقاء اللاعبين بالتنسيق مع الخواجة، حتى ينتهي الأخير من مهمته مع المنتخب الأولمبي والتي تنتهي انتهاء أولمبياد باريس 2024 بعد عام من الآن. 

 

 

ميكالي مديرا فنيا لمنتخب 2005 

واقترح الثلاثي حازم إمام ومحمد بركات وعامر حسين أعضاء اللجنة الثلاثية المنوطة بإختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات 2005 و2007 و2009، تعيين ميكالي لقيادة منتخب 2005 لأن هذا الفريق هو من سيشارك في أولمبياد 2030، كما أن المدرب البرازيلى أبلى بلاء حسنا مع المنتخب الأولمبي الحالي ونجح في الوصول به لأولمبياد باريس رغم أنه تولى قيادة الفريق متأخرا وفي موسم استثنائي، كما أنه طور كثيرا من أداء الفريق وقدم عروضا رائعة في أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب ولولا سوء الحظ وطرد محمود صابر في المباراة النهائية أمام المغرب لتوج باللقب الأفريقي. 

ميكالي يتمنى مشاركة صلاح في الأولمبياد 

وقال روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي في تصريحات لشبكة jovempan البرازيلية: أريد ضم محمد صلاح ضمن ثلاثة لاعبين فوق 23 عاما، هو تدعيم قوي ويمكن أن يمنحنا المزيد من الأمل في تحقيق هدفنا بحصد ميدالية.

وأضاف: لكن هذا الأمر يتوقف على عدة أمور أهمها موافقة نادي ليفربول على السماح له.

وعن تألق إبراهيم عادل قال ميكالي: لا يمكنني مقارنة إبراهيم عادل بصلاح، ولكن لديه نفس الخصائص وأرى أن لديه خصائص برازيلية من سرعة ومهارة.

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