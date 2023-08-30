الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

ليفربول يفاوض بايرن ميونخ لضم جرافنبرخ

ليفربول يفاوض بايرن
ليفربول يفاوض بايرن ميونخ لضم جرافنبرخ، فيتو

دخل نادي ليفربول الإنجليزي، في مفاوضات مع بايرن ميونخ الألماني، لمحاولة ضم الهولندي ريان جرافنبرخ، لاعب خط وسط الفريق البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ليفربول يجهز عرض رسمي لضم لاعب بايرن ميونخ

وكشفت شبكة ذا أثليتك، أن ليفربول تواصل بشكل رسمي مع مسئولي بايرن ميونخ، لضم جرافنبرخ، ومن المتوقع أن يقوموا بتقديم عرض رسمي قريبًا بعد تلك المحادثات.

وحسم ليفربول ثلاث صفقات خلال الانتقالات الحالية، بعدما نجح في التعاقد مع لاعب وسط برايتون، الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر، ولاعب وسط لايبزيج، المجري دومينيك سوبوسلاي، وواتارا إندو لاعب شتوتجارت.

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وأفادت الشبكة البريطانية، أن جرافنبرخ منفتح على الانتقال إلى ليفربول، بل يفضل الريدز على مانشستر يونايتد، الذي يريد اللاعب أيضًا لكنه اتجه إلى سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا.

من ناحية أخرى، يسعى ليفربول الإنجليزي لضم لاعبين من برشلونة، لتعويض الرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح، إلى اتحاد جدة السعودي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ليفربول حدد ثنائي برشلونة، عبدالصمد الزلزولي وأنسو فاتي لخلافة محمد صلاح.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول يأمل في استمرارية محمد صلاح، لكن العرض المالي المغري قد يدفعه إلى قبول رحيل الفرعون، وقتها سيتحرك بسرعة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية بعد غد الجمعة، ويتقدم بعرضه لثنائي برشلونة، الزلزولي وفاتي، بعدما استعلم بالفعل عن وضعهما.

وأضافت أن عبد الصمد الزلزولي وفاتي قد يوافقان على الانتقال إلى ليفربول، للعب بصورة منتظمة والحصول على دقائق أكثر للمشاركة على عكس ما يحدث معهما في برشلونة تحت قيادة المدير الفني تشافي، الذي يمنحهما دقائق معدودة.

من ناحية أخرى، ظهر النجم المصري محمد صلاح، في تدريبات فريقه ليفربول اليوم الأربعاء استعدادا للمباراة المقبلة ضد أستون فيلا يوم الأحد المقبل بالجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

 

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محمد صلاح في تدريبات ليفربول، فيتو

وجاء ذلك بعد التقارير الصحفية التي تحدثت عن سفر صلاح إلى دبي بالإمارات من أجل إجراء الكشف الطبي تمهيدا للانتقال لاتحاد جدة السعودي هذا الصيف.

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محمد صلاح في تدريبات ليفربول، فيتو

وجاء ظهور صلاح في تدريبات ليفربول؛ لينفي بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن رحيله عن الريدز بعد مباراة نيوكاسل الأحد الماضي والانتقال للدوري السعودي.

فيما كشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، عن قرار من اتحاد جدة السعودي بشأن المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ثنائي برشلونة على رادار ليفربول لخلافة محمد صلاح

محمد صلاح يتألق في تدريبات ليفربول بعد أنباء سفره لدبي للكشف الطبي

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