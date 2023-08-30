الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

نجم برشلونة يتلقى عرضا مفاجئا من الدوري الإسباني

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تلقي الدولي الإسباني إريك جارسيا، مدافع فريق برشلونة، عرضا مفاجئا للرحيل عن الفريق الكتالوني، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتراجع ترتيب إريك جارسيا بين مدافعي برشلونة، عما كان عليه قبل موسمين، عند قدومه من مانشستر سيتي، في ظل وجود الثلاثي جوليس كوندي وأندرياس كريستينسن وماركوس ألونسو.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن جيرونا طلب التعاقد مع جارسيا هذا الصيف.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): "يصر جيرونا على التعاقد مع إريك جارسيا من برشلونة ليحل محل مدافعه سانتي بوينو".

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وأضاف: "يتمسك تشافي ببقاء إريك في برشلونة، لكن جيرونا سيواصل الضغط لعقد الصفقة".

وختم: "سيسافر سانتي بوينو إلى إنجلترا قريبا لإكمال انتقاله إلى وولفرهامبتون، الذي ستزيد قيمته على 10 ملايين يورو".

فاتي يقرر خوض تجربة جديدة خارج برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن تراجع نجم من نادي برشلونة عن قراره بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد غير أنسو فاتي رأيه وقرر الرحيل وخوض تجربة جديدة.

وأضافت أن فاتي استغل فترة الراحة التي منحها المدرب تشافي هيرنانديز للفريق، للتفكير بجدية بشأن مستقبله.

وأشارت إلى أنه من خلال التفكير العميق وجد فاتي أن الأفضل بالنسبة له هو الانتقال لناد آخر، ومن ثم سيبدأ الاستماع للعروض المقدمة له.

وأوضحت الصحيفة، أن فاتي لم يحسم قراره بنسبة 100%، لكنه ووالده نقلا رغبته إلى وكيله خورخي مينديز، من أجل جمع العروض المناسبة.

جدير بالذكر أن الميركاتو الصيفي في أوروبا سينتهي بحلول منتصف ليل الجمعة المقبل.

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