ثنائي برشلونة على رادار ليفربول لخلافة محمد صلاح

محمد صلاح، يسعى ليفربول الإنجليزي لضم لاعبين من برشلونة، لتعويض الرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ليفربول حدد ثنائي برشلونة، عبد الصمد الزلزولي وأنسو فاتي لخلافة محمد صلاح.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول يأمل في استمرارية محمد صلاح، لكن العرض المالي المغري قد يدفعه إلى قبول رحيل الفرعون، وقتها سيتحرك بسرعة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية بعد غد الجمعة، ويتقدم بعرضه لثنائي برشلونة، الزلزولي وفاتي، بعدما استعلم بالفعل عن وضعهما.

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وأضافت أن عبد الصمد الزلزولي وفاتي قد يوافقان على الانتقال إلى ليفربول، للعب بصورة منتظمة والحصول على دقائق أكثر للمشاركة على عكس ما يحدث معهما في برشلونة تحت قيادة المدير الفني تشافي، الذي يمنحهما دقائق معدودة.

من ناحية أخرى، ظهر النجم المصري محمد صلاح، في تدريبات فريقه ليفربول اليوم الأربعاء استعدادا للمباراة المقبلة ضد أستون فيلا يوم الأحد المقبل بالجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

محمد صلاح في تدريبات ليفربول، فيتو

وجاء ذلك بعد التقارير الصحفية التي تحدثت عن سفر صلاح إلى دبي بالإمارات من أجل إجراء الكشف الطبي تمهيدا للانتقال لاتحاد جدة السعودي هذا الصيف.

محمد صلاح في تدريبات ليفربول، فيتو

وجاء ظهور صلاح في تدريبات ليفربول؛ لينفي بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن رحيله عن الريدز بعد مباراة نيوكاسل الأحد الماضي والانتقال للدوري السعودي.

فيما كشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، عن قرار من اتحاد جدة السعودي بشأن المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقالت سكاي سبورتس عبر موقعها الإلكتروني: بدأ نادي الاتحاد السعودي تجميد اهتمامه تدريجيًا في التعاقد مع محمد صلاح بسبب رفض ليفربول بيع اللاعب.

وكشفت شبكة "cbs sports"، أن اتحاد جدة سيمنح محمد صلاح راتبًا مماثلًا لما يحصل عليه الثنائي نيمار مع الهلال، وكريستيانو رونالدو مع النصر.

وذكرت العديد من التقارير، بأن رواتب نيمار ورونالدو تصل إلى 200 مليون يورو سنويا شاملة المكافآت.

أسطورة تشيلسي يهاجم صفقة انتقال صلاح لاتحاد جدة

من جانبه، تحدث الإنجليزي كريس ساتون لاعب فريق تشيلسي السابق، عن صفقة انتقال النجم محمد صلاح لاعب ليفربول، إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

ووفقًا لشبكة ديلي ميل البريطانية، فإن مهاجم تشيلسي السابق، كريس سوتون هاجم صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتحاد، حيث قال "صلاح لا يستطيع مغادرة ليفربول الآن إلى السعودية، أعتقد أن التوقيت غير مناسب".

وتابع: "أمامنا بضعة أيام قبل نهاية الميركاتو في إنجلترا، أعتقد أن رحيل صلاح سيكون بمثابة فضيحة إذا ما ترك ليفربول في وضع حرج".

واستكمل: "صلاح مدين بالكثير ليورجن كلوب، لأنه هو الذي صنع اسمه بشكل لامع في الدوري الإنجليزي، فليس من المنطقي أن يضع كلوب في وضع حرج".

واختتم تصريحاته، بأن صلاح يمكنه الاستمرار في صفوف ليفربول، وتقديم المزيد مع الريدز، وتحدي فريق مانشستر سيتي في البداية.