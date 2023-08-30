إشبيلية يدخل في صراع ضم المغربي عبد الصمد الزلزولي رسميا

برشلونة، تقدم إشبيلية بعرض رسمي لضم المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب برشلونة الشاب، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم الزلزولي للعناصر المرشحة للرحيل عن البارسا، في ظل صعوبة حصوله على فرصة حقيقية للمشاركة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد طلب إشبيلية استعارة الزلزولي، في ظل حاجة الفريق لضم جناح مميز.

وأضافت الصحيفة أن رد برشلونة كان واضحا، حيث اشترط أن يكون العرض للشراء وليس للإعارة.

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وعقد ممثلو الزلزولي اجتماعا مع مسؤولي برشلونة، خلال الأسبوع الماضي، وقيل لهم إن اللاعب سيكون مهما لدى تشافي، ولكن بدون أي ضمانات حقيقية للمشاركة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ظهور لامين يامال صعب المهمة على اللاعبين الموجودين حاليا في صفوف برشلونة.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة اشترط بيع الزلزولي من أجل إحداث تغيير إيجابي في ملف النادي بقانون اللعب المالي النظيف، وحددوا 30 مليون يورو ثمنا له.

وكان تقرير صحفي كشف عن وجود عرض ألماني على طاولة إدارة برشلونة، من أجل المهاجم الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن باير ليفركوزن، تقدم بعرض يقدر بـ20 مليون يورو للفوز بخدمات عبد الصمد الزلزولي، إضافة إلى المكافآت.

وأضافت الصحيفة: "المدرب تشافي هيرنانديز يريد ضم صفقات هجومية مختلفة عن عناصر فريقه، والسبيل الوحيد لذلك هو التخلص من أحد المهاجمين".

وأوضحت "الاختيار الأول كان رحيل أنسو فاتي، لكن اللاعب يرفض الفكرة، لذلك تم الاتجاه إلى الزلزولي".

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن تحسم إدارة برشلونة قرارها الأسبوع المقبل.

يُذكر أن أستون فيلا أبدى اهتمامه بضم الزلزولي، لكن عرضه أقل ماليا من ليفركوزن.

برشلونة يلغي وجبة الإفطار بسبب الأزمة المالية



في قرار غير متوقع، كشفت مصادر أوروبية أن نادي برشلونة قرر إلغاء وجبة الإفطار لفريق الرديف بسبب الضائقة المالية.

ووفقا لشبكة ريليفو الإسبانية، فإن نادي برشلونة بسبب الضائقة المالية قرر إلغاء وجبة الإفطار لفريق الرديف لأن الجميع لا يتناولها وهو ما يكلف النادي أموالا كثيرة دون فائدة.

وأضافت:" النادي خلال السنوات الماضية تعاقد مع شركات عديدة لتجهيز الوجبات لفرق الرديف والشباب وهو ما يكلف النادي أموالا كثيرة.

ويعاني نادي برشلونة من أزمة مالية طاحنة كانت ستجبره على بيع العديد من نجوم الفريق الأول في الصيف بسبب الراتب المرتفع لهم.