الأربعاء 30 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

علي الحجار يجري البروفات النهائية لحفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، يجرى الفنان علي الحجار البروفات النهائية لحفله الغنائي الذى يحييه غدا الخميس 31 أغسطس الجاري، على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبى.

 

علي الحجار فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يشارك الفنان علي الحجار فى الدورة الـ 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ففى الساعة العاشرة مساء يبدأ حفل علي الحجار وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي باقه من أعماله الغنائية الشهيرة منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، لو تعرفى، على قد ما حبينا، بوابة الحلوانى وغيرها.

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سهرة مع العندليب ومشاركة لسيريلانكا

ويسبق حفل الفنان علي الحجار، حفلين الأول فى الساعة الثامنة مساء، حيث تقدم فرقة الرقص السريلانكية "ranrange dance academy " عرضا متنوعا يتضمن أعمالا غنائية وتابلوهات استعراضية تعبر عن الطبيعة الفنية للمجتمع المحلى والتراث الابداعي فى البلاد.

وفي التاسعة مساء يقدم نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى سهرة مع العندليب تتضمن نخبة من أغانى عبد الحليم حافظ التى قدمها على مدار مشواره الفني الحافل ومازالت تثرى الساحة الفنية المصرية والعربية. 

تكريم 11 شخصية بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ 31  من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء ، يوم الجمعة 25 أغسطس الجارى، وكرمت خلال حفل الافتتاح 11 شخصية فنية وموسيقية ممن أثروا الحياة الفنية في مصر والعالم العربي.

وضمت قائمة المكرمين كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الأسبق، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب، اسم الفنان الراحل احمد منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدى نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، المايسترو ناير ناجى.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وتضم دورة هذا العام 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال.

كما تضم نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

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