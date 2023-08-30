عزيز مرقة وماريمبا نسمة عبد العزيز بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الجمعة المقبل

تتوالى فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث يقام حفلان مساء الجمعة الأول من سبتمبر على مسرح المحكى.

عزيز مرقة ونسمة عبد العزيز فى مهرجان القلعة للموسيقى

ففى الثامنة مساء تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا يتضمن بانوراما من الألحان العربية والغربية التى أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها شط اسكندرية، اكدب عليك، انت عمرى، الدنيا ريشة فى هوا، اشكى لمين، بتونس بيك، ديسباسيتو، الحلوة دى، حارة السقايين، البخيل وانا وسواح.

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وفى العاشرة مساء يحل الفنان الأردنى عزيز مرقة وفرقته ضيفا على فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، لأول مرة ليتغنى بمجموعة من أعماله التي حققت جماهيرية كبيرة بين الشباب والجيل الجديد منها ما في منك، مجننانى، مين قلك، بنت الناس، بحبك للسما، بنت قوية، ضلك ابكى، يا باى وغيرها.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023

وكانت قد انطلقت فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023، مساء يوم الجمعة 25 أغسطس، ومن المقرر أن تستمر حتى 7 سبتمبر على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

يشارك فى الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023، عدد كبير من الفنانين، حيث المهرجان فى دورته الحالية 11 حفلا غنائيا لكبار النجوم، إضافة إلى حفلات موسيقية طربية لفرق الأوركسترا والكورال.

يصل حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء إلى 45 حفلا، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى الأول فى الساعة الثامنة مساء أما الثانى يكون فى الساعة العاشرة مساء، هذا إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجي تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول، كما تم وضع 5000 مقعد لضيوف المهرجان،إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور.