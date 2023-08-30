الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

بالمواعيد، الكاف يكشف تفاصيل دوري السوبر الأفريقي بمشاركة الأهلي

الكاف، فيتو
الكاف، فيتو

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن التفاصيل الكاملة الخاصة ببطولة دوري السوبر الأفريقي المقرر إقامتها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بنسخته الأولى بمشاركة الأهلي.

ويخوض بطولة دوري السوبر الأفريقي كل من، الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني وإنيمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.

 

القرعة ومواعيد المباريات 

وحدد الاتحاد الأفريقي، يوم 2 سبتمبر المقبل، موعدًا لإجراء قرعة مسابقة دوري السوبر الأفريقي في القاهرة وذلك بمقر الكاف، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

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وستنطلق مسابقة دوري السوبر الأفريقي بنظام الذهاب والإياب لتبدأ المنافسة من الدور ربع النهائي بخروج المغلوب، ويتبعها الدور نصف النهائي والنهائي يتم لعبها جميعًا على مباراتين.

وستنطلق هذه النسخة الافتتاحية على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023.

وسيقام الدور نصف النهائي في الفترة الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر على ان يقام ذهاب واياب النهائي النسخة الافتتاحية يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

وأكد الكاف أن نسخة موسم 2024/2025 سيشارك فيها 24 فريقًا بدلا من 8 فرق.

الكاف يحدد ملاعب الفرق المشاركة بالبطولات الأفريقية

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، قائمة ملاعب الأندية التي تأهلت إلى الجولة التمهيدية الثانية لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية نسخة موسم 2023 - 2024.

قائمة الملاعب شهدت استبعاد ملاعب بوركينا فاسو وبوروندي وأفريقيا الوسطى وتشاد وجيبوتي وإريتريا وايسواتيني وإثيوبيا وجامبيا وليسوتو ونامبيا والنيجر وساوتومي وسيشيل وسيراليون والصومال والسودان وجنوب السودان وزيمبابوي.

ومنح الأتحاد الإفريقي الأندية المتأهلة للدور التمهيدي الثاني مهلة خلال 72 ساعة وتحديدًا حتى الجمعة المقبل 1 سبتمبر لتحديد ملاعبها.

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