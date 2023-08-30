أشرف صبحي يهنئ السباح هيثم عادل من ذوي الهمم لعبوره بحر المانش

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السباح هيثم عادل من ذوي الهمم لنجاحه في عبور بحر المانش في فريق تتابع بين إنجلترا وفرنسا.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن أبطال ذوى الهمم والقدرات أو قادرون باختلاف هم كنز مصر الحقيقى والوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والإنجازات التى نفخر بها لأنهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف.

وتضم البعثة، السباح هيثم عادل - من ذوى الهمم - من مصابى الخدمة العسكرية على كرسى متحرك للأول مرة فى العالم، السباح أحمد أسامة، والسباحة الأولمبية شيرويت حافظ، والسباحة المجرية ديانا توث ذات 16 ربيعا، بالاضافة إلى السباح عبد العزيز شلبى، ومدرب الفريق خالد شلبى.

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وقام السباحون الخمسة بالتناوب بالسباحة إجمالى المسافة التي تصل إلى 45 كيلو، حيث يقوم كل سباح بالسباحة ساعة كاملة.



من ناحية أخرى، تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تنفيذ حملة (SAVE WATER)، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

ونفذت وزارة الشباب والرياضة 3 ندوات بمحافظة دمياط بمراكز شباب "عزبة البرج، الشيخ ضرغام، مدينة السرو"، حيث تم التنفيذ على مدار 3 أيام من 28 حتى 30 من أغسطس الجاري بحضور أكثر من 150 فرد.

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ حملة SAVE WATER بالتعاون مع الري، فيتو

ومن جانبها أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن المشاركة في تنفيذ هذه الحملة يأتي في إطار تنفيذ فعاليات صيف شبابنا الذي يهدف إلى تنفيذ العديد من الأنشطة، تنفيذًا توصيات مؤتمر المناخ ( Cop 27) والتي تهتم بقضية المياه في مصر وترشيد استهلاكها وطرق الحفاظ عليها وحمايتها من التلوث، وأثر التغيرات المناخية علي الموارد المائية.

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ حملة SAVE WATER بالتعاون مع الري، فيتو

أضافت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن هذه الحملة سوف تستمر في جميع محافظات مصر لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على المياه، حيث تهدف إلى التوعية بقضية المياه في مصر، ونشر التوعية بأهمية ترشيد المياه وحمايتها من التلوث، والتوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية.



من ناحية أخرى، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا هامًا للجنة الأوليمبية، بحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

تفاصيل اجتماع وزير الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية بحضور حسن مصطفى

ناقش الاجتماع العديد من الملفات المهمة الخاصة بالرياضة في الفترة الحالية، ومناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 واستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 والخطوات القادمة من أجل تقديم الملفات الرسمية وأيضا مشاركة مصر في دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2024 ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أشرف صبحي يناقش مع اللجنة الأولمبية خطوات التقدم رسميا لاستضافة أولمبياد 2036، فيتو

كما تطرق اجتماع أشرف صبحي مع اللجنة الأولمبية، إلي العديد من الأمور الخاصة بمشاركات مصر في البطولات الحالية سواء على مستوى البطولات الجماعية أو بطولات الاتحادات وكيفية توفير الدعم المناسب.

أشرف صبحي يناقش مع اللجنة الأولمبية خطوات التقدم رسميا لاستضافة أولمبياد 2036، فيتو

وعقب الاجتماع، اجتمع الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة العديد من الأمور واحتياجات الاتحادات في الفترة القادمة ومشاركات مصر الخارجية.