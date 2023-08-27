شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا هامًا للجنة الأوليمبية، بحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

تفاصيل اجتماع وزير الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية بحضور حسن مصطفى

ناقش الاجتماع العديد من الملفات المهمة الخاصة بالرياضة في الفترة الحالية، ومناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 واستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 والخطوات القادمة من أجل تقديم الملفات الرسمية وأيضا مشاركة مصر في دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2024 ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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أشرف صبحي يناقش مع اللجنة الأولمبية خطوات التقدم رسميا لاستضافة أولمبياد 2036، فيتو

كما تطرق اجتماع أشرف صبحي مع اللجنة الأولمبية، إلي العديد من الأمور الخاصة بمشاركات مصر في البطولات الحالية سواء على مستوى البطولات الجماعية أو بطولات الاتحادات وكيفية توفير الدعم المناسب.

أشرف صبحي يناقش مع اللجنة الأولمبية خطوات التقدم رسميا لاستضافة أولمبياد 2036، فيتو

وعقب الاجتماع، اجتمع الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة العديد من الأمور واحتياجات الاتحادات في الفترة القادمة ومشاركات مصر الخارجية.

ومن جانبه أشار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إلي أن الوزارة تعمل مع اللجنة الأوليمبية وجميع الاتحادات الرياضية المصرية علي توفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالاتحادات الرياضية المصرية لدعم مشاركة الأبطال المصريين في جميع البطولات والمنافسات العالمية، كذلك لملف الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، والذى يتضمن العديد من الضوابط الخاصة بدعم ورعاية المنتخبات والأبطال المصريين من أجل تحقيق ميداليات أوليمبية

وأكد الدكتور أشرف صبحي، الدعم والرعاية غير المسبوقة واللامحدودة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث أصبحت جماهير الرياضة المصرية تتابع منافساتهم العالمية والأولمبية بفضل الإهتمام بمختلف الألعاب الفردية والجماعية، مشيرًا إلى الطفرة الإنسانية التى تشهدها البنية الرياضية المصرية والتى تمثل حجر الزاوية فى تأهيل ابطالنا واستعداداتهم لخوض المنافسات القارية والعالمية

ووجه المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الجلسة التي عقدت اليوم والمثمرة وتم خلالها مناقشة العديد من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية والتي تهم الرياضة المصرية والمشاركات المختلفة.

وأضاف المهندس هشام حطب، الهدف الأساسي هو مصلحة الرياضة المصرية والتعاون المثمر بين جميع الجهات من أجل توفير كافة الإمكانيات والقدرات لانجاح الرياضة المصرية ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية في ظل الدعم الغير محدود من الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعم الرياضة والرياضيين بشكل غير مسبوق مما كان له العديد من الأثار الإيجابية وتحقيق العديد من النجاحات في الفترة الحالية لم تتحقق من قبل.