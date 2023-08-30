وزير الرياضة يزور معسكر منتخب الأثقال المسافر لبطولة العالم بالسعودية

زار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منتخب مصر لرفع الأثقال فى المعسكر المغلق بدار الأسلحة والذخيرة قبل سفر البعثة إلى السعودية للمشاركة فى بطولة العالم للكبار والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

بطولة العالم لرفع الأثقال

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة العالم خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، وتعد إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

واستقبل الوزير فى المعسكر المحاسب محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، والكابتن علاء الدين حسن المدير الفني للمنتخبات لرفع الأثقال، وبعض الأعضاء مجلس إدارة اتحاد.

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ووجه الوزير للمنتخب كلمات تشجيعية وأن الدعم المستمر من الوزارة لن يتوقف وان شاء الله ترجعوا بالميداليات وسأكون في استقبالكم بالمطار.

ويحرص وزير الشباب والرياضة دائمًا على تقديم الدعم والتشجيع والتحفيز للاعبين، من أجل تحقيق الميداليات في البطولة، ورفع علم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية، بالإضافة إلى العمل على إزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجههم، من أجل تحقيق النجاحات.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة العالم، 7 لاعبين ولاعبات، وهم: “سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبد العظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبد الرحمن محمد“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال في السعودية، أحمد مصطفى حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة المنتخب المصري للخماسي

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة المنتخب المصري للخماسي الحديث بمطار القاهرة، بعد احتلال المركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في بريطانيا خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الماضي.

حيث استطاعت البعثة المصرية تحقيق خمس ميداليات متنوعة، بواقع أربع ذهبيات وميدالية برونزية.

وقام وزير الشباب والرياضة، بتقديم التهنئة والشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث وجميع أعضاء البعثة واللاعبين على الجهد المبذول من جانبهم خلال منافسات البطولة وحصدهم المركز الأول ورفع علم مصر عاليًا.

وقد أشاد الدكتور أشرف صبحي، بمستوى وأداء اللاعبين المميز والروح الرياضية العالية، وحرصهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق النتائج الجيدة، مشيرًا إلى حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية.

وأعرب صبحي، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير وتحقيق المركز الأول مؤكدًا على أن الخماسي الحديث دائمًا ما يسجل لمصر إنجازات تاريخية وكبيرة في جميع البطولات العالمية والقارية والمحلية المختلفة، وهذه الميداليات استكمالًا للانجازات والنجاحات الكبيرة للرياضة المصرية بشكل عام.

وقد جاءت الميداليات كالآتي:-

ذهبية منافسات الزوجي المختلط حيث حقق الثنائي مهند شعبان وسلمى عبد المقصود المركز الأول بمجموع 1413 نقطة.

ذهبية منافسات فرق الرجال بعد تحقيق 4530 نقطة وتكون الفريق من مهند شعبان، أحمد الجندي، محمد الجندي.

ذهبية منافسات تتابع الرجال حيث تمكنا الزوجي أحمد أشرف ومعتز وائل من الحصول على 1467 نقطة.

ذهبية منافسات تتابع السيدات حيث تمكنا الثنائي ملك اسماعيل وأميرة قنديل من الحصول على 1315 نقطة.

توج مهند شعبان ببرونزية الفردي بعد تحقيقة 1514 نقطة.