حسام المندوه يعلن خوضه انتخابات نادي الزمالك

أعلن الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس الزمالك السابق، عن خوضه انتخابات النادي المقبلة.

وأكد الدكتور حسام المندوه في بيان مختصر على أن نادي الزمالك يحتاج خلال الفترة المقبلة للتكاتف وإنكار الذات من الجميع سعيا وراء إخراج النادي من أزمته الحالية والتي تعتبر بمثابة مفترق طرق.

إخراج الزمالك من عثرته

وشدد عضو مجلس النواب أنه منذ انتهاء مهمته داخل الزمالك مع لجنة الكابتن حسين لبيب وهو ليس بعيد عن شئون وأحوال النادي ومؤكدا على أن قرار خوضه الانتخابات سعيا وراء خدمة كيان نادي الزمالك كأحد أبنائه ولرغبته في أن يساهم مع أبناء النادي المخلصين في إخراج الزمالك من عثرته.

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وعن المنصب الذي سيخوض عليه الانتخابات المقبلة في الانتخابات قال حسام المندوه من خلال البيان:" سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب ".

عودة الروح للزمالك

وقال المندوه:" ليكن شعارنا جميعا خلال هذه الفترة الفارقة من تاريخ النادي.. الزمالك.. والزمالك فقط ولا شيء غير الزمالك وعلينا جميعا البحث عن الحلول لإخراج الكيان الذي نعشقه ونتمنى له من كبوته، لأن البحث عن سبب أو أسباب المشاكل ستكون مضيعة للوقت في الوقت الذي يحتاج منا الزمالك عدم إهدار أي دقيقة، نادينا يحتاج إلى عودة الروح من جديد لينتفض سريعا ويعود منافسا في كل البطولات بل ومتوجا بألقابها ".

موعد انتخابات الزمالك

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني قد أعلنت بأنه سيتم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 20 أكتوبر 2023، ويتم الدعوة للانتخابات طبقا للوائح والقوانين المتبعة يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان في الجريدة الرسمية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً

ومن المنتظر أن تستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

تكليف اللجنة الثلاثية

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت في بيان رسمي لها أمس الأحد، تولي الدكتور عماد البناني منصب المدير التنفيذي للزمالك بدلًا من حسن موسى، مع استمرار الثنائي أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، وأيمن أبو سريع مدير النشاط الرياضي.



