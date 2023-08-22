حسام المندوه بعد تعيين لجنة ثلاثية: الزمالك يحتاج إلى تكاتف الجميع للخروج من أزمته

أصدر الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بيانًا يتعلق بموقف القلعة البيضاء بعد استقالة مجلس الإدارة، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي، ليطالب بالتكاتف ودعم نادي الزمالك في المرحلة المقبلة.

وجاء نص البيان كالتالي:

"نادي الزمالك في القلب

أعضاء وجماهير نادينا الحبيب..

“التزمت الصمت منذ انتهاء مدة وجودي مع زملائي الأفاضل داخل مجلس الزمالك مع الكابتن حسين لبيب حتى لا نؤثر في من هم مسؤولون عن إدارة النادي بعدنا، وذلك من أجل توفير كل السبل لكي يعملوا وينجحوا في مهمتهم من أجل كيان نادي الزمالك”.

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لحظة تاريخية فارقة

وتابع: "ولكن في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من عمر نادينا الحبيب، اسمحوا لي أن أعبر عن القليل من الكثير عما أشعر به كمحب من أسرة زملكاوية الجميع يعلم تاريخها داخل النادي".

وأضاف:"نادي الزمالك هذا الكيان العظيم والكبير والذي يعتبر أحد أهم أقطاب الرياضة المصرية والعربية والافريقية يمر خلال هذه الفترة بأصعب الفترات وهو ما يتطلب من الجميع التكاتف ثم التكاتف ثم التكاتف، تكاتف المخلصين خلف هذا الكيان العظيم".

الزمالك فقط

وتابع: "وليكن شعارنا جميعا خلال هذه الفترة الفارقة من تاريخ النادي.. الزمالك.. والزمالك فقط ولا شيء غير الزمالك، ففي الاتحاد قوة، والقوة التي تنتج عن هذا الاتحاد يحتاجها الزمالك خلال هذه الفترة حتى يخرج من كبوته سريعا".

البحث عن حلول

وواصل: "علينا جميعًا البحث عن الحلول لإخراج الكيان الذي نعشقه وننتمى له من كبوته، لأن البحث عن سبب أو أسباب المشاكل ستكون مضيعة للوقت في الوقت الذي يحتاج منا الزمالك عدم إهدار أي دقيقة، نادينا يحتاج إلى عودة الروح من جديد لينتفض سريعا ويعود منافسا في كل البطولات بل ومتوجا بألقابها".

أزمة مالية طاحنة

وأضاف: "أعضاء وجماهير نادينا الحبيب... نادينا يمر بأزمة مالية طاحنة والجميع يعلم تفاصيلها وبالتالي لا يوجد مفر من البحث عن الحلول السريعة بروح الأسرة الواحدة لإنعاش خزائنه بالملايين المطلوبة وهذا حقه الطبيعي علينا جميعا من أجل صرف أيه مستحقات متأخرة للموظفين أو الأجهزة الفنية أو اللاعبين ودعم صفوف الفرق الرياضية المختلفة في جميع الألعاب وتلبيه رغبات ومطالب أعضاء الجمعية العمومية الكرام".

حلم نادي 6 أكتوبر

وتابع: "نحتاج على سبيل المثال سرعة البدء في تنفيذ الحلم الذي تأخر سنوات طويلة وهو فرع النادي في 6 أكتوبر، نادينا لا يجب أن يكون ضيف دائم على الفيفا من خلال المشاكل والتي ينتج عنها إيقاف القيد عن فريق الكرة الأول، فالإسراع في حل هذه الأزمة مسئوليتنا جميعا على أن يكون هناك نوايا خالصة من الجميع بعدم تكرار مثل هذه المشاكل مستقبلا، فهي لا تليق باسم وكيان نادي الزمالك".

الوقوف خلف الكيان

واختتم قائلًا: "نادينا العظيم يحتاج لرجال يعيدون له بريقه الذي انطفأ وأن يقفوا لمن يريد تعطيل مسيرته بالمرصاد، ودعونا لا نفكر في الماضي ونبكي على اللبن المسكوب ولكن الأهم هو الحاضر والمستقبل.. والحاضر ينادينا جميعا للوقوف خلف الكيان لنستعيد ما كنا عليه في زمن البطولات والانتصارات.. يا أبناء الزمالك.. اتحدوا من أجل الزمالك...الزمالك فقط.

الزمالك في القلب.. وللحديث بقية.