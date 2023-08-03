الحوار الوطني، حسام المندوه يطالب بربط مخرجات التعليم بسوق العمل

الحوار الوطني، قال الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب: نريد أن نضع فكرة الابتكار في عين الاعتبار، لأننا إذا خلقنا جيلا مبتكرا نخلق جيلا باحثا قادرا على التعلم الذاتي، وبالتالي قادرا على التعلم مدى الحياة، مضيفًا أن هناك أنماطا مختلفة من التعليم والتعلم داخل الجمهورية، وأن هناك من يقول إن التعليم الخاص لا يدرب ولا يحفز على الهوية الوطنية، ولكن أرى أن هذا الكلام مختلف على أرض الواقع.

وأضاف الدكتور حسام المندوه خلال كلمته خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي في الحوار الوطني، المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، أنه سواء التعليم الحكومي أو الخاص لا يؤدون إلى الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أننا لدينا أزمة حقيقة في المعلم الذي يؤدي الرسالة، فلابد من الاهتمام ودعم المعلم ماديا ومعنويا لكونه المحور الرئيسي في العملية التعليمية.

Advertisements

وأكد الدكتور حسام المندوه أن مخرجات التعليم لا بد أن يتم ربطها بسوق العمل والتنمية المطلوبة على مستوى الإقليم، موضحًا أن إذا كنا نريد أن نحقق المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم على أرض الواقع لا بد أن نبعد عن الأحلام ونتعرف على أنفسنا وأين نكون.

الحوار الوطني، أشرف الشيحي: مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم عليه بعض الملاحظات

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق، إن مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من القوانين العامة ولكن يوجد عليه بعض الملاحظات.

جاء ذلك خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم.

وتابع الشيحي أن بناء الإنسان يأتي من بناء التعليم مطالبا بضرورة تزكية الانتماءات الوطنية والاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي، لأنه غاية الأهمية.

وأبدى وزير التعليم السابق عددا من الملاحظات على مشروع قانون مستشهدا بالمادة أربعة والتي تحدثت عن الإشراف على التنفيذ منوها أنه يجب أن تكون هناك متابعة للتنفيذ وليس الإشراف فقط لأن الفرق بينهم كبير.

أما فيما يتعلق بتشكيل المجلس، قال الدكتور أشرف الشيحي أن وجود الوزارء مفيد ولكن لا يجب أن نحوله لمجلس وزراء مصغر مطالبا بضرورة النظر في هذا الأمر بشكل جدي.

وفي نهاية حديثة رأى الشيحي ضم رئيس أكاديمية البحث العلمي لتشكيل المجلس بالقانون وذلك حتى تجد ابحاثنا العلمية طريقها للتطبيق، مطالبا بزيادة الخبراء وان يكون اتخاذ القرارات بثلثي الأعضاء.

انطلاق جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني

وانطلقت منذ قليل، فعاليات جلسات الحوار الوطني بالمحور المجتمعي، والمقرر خلالها مناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

كما تعقد جلسة خاصة بالتوازي لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب.

وفي ٣١ مايو الماضي عقدت لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولاقى المشروع ترحيبا كبيرا من أغلبية المشاركين في الحوار، الذين اعتبروه خطوة نحو تحقيق استراتيجية بناء الإنسان المصريين، بينما تباينت الآراء حول آليات التنفيذ ومسمى المجلس.