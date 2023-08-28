عماد البناني يعقد اجتماعا مع إدارات الزمالك

عماد البناني، يعقد عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، اجتماعا اليوم مع إدارات القلعة البيضاء للتنسيق حول المرحلة المقبلة والعمل على بعض الأولويات مثل صرف رواتب العاملين بالنادي.

ووصل منذ قليل، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك لمقر النادي لتسلم مهام رئاسته للجنة إدارة القلعة البيضاء.

وكشف الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة سابقا، ورئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة للجميع، حقيقة اعتذاره عن عدم تولي مهمة المدير التنفيذي ورئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، بدلا من اللواء حسن موسى.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أصدرت قرارا بتعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك ورئيسا للجنة الثلاثية خلفا للواء حسن موسى، إلا أن القرار لاقى انتقادات من بعض جماهير الزمالك، بداعي انتماء البناني للنادي الأهلي، قبل أن يؤكد البعض أنه في طريقه للاعتذار عن عدم استكمال المهمة في القلعة البيضاء.

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وأكد الدكتور عماد البناني في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه مستمر في مهمته كمدير تنفيذي لنادي الزمالك ورئيسا للجنة الثلاثية، ولا صحة تماما لما تردد حول اعتذاره عن عدم استكمال المهمة، مؤكدا أن الزمالك ناد عريق والجميع يسعى للحفاظ على استقراره وإعادته لمكانته في أسرع وقت.

وأضاف البناني ردا على أنباء غضب جماهير الزمالك: “أنا لا أهلاوي ولا زملكاوي، جئت لمهمة محددة ولن أتراجع عنها، وهدفنا الوحيد هو الدعوة لجمعية عمومية وإجراء انتخابات الزمالك في أسرع وقت ممكن، وتسليم النادي لمجلس منتخب”.

وشدد عماد البناني على أنه لم يتخذ أي قرارات بشأن النادي كما تحدث البعض، وكلما حدث عقب صدور القرار هو جلسة تسليم وتسلم مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وغدا سيبدأ العمل الرسمي داخل النادي والدعوة لجمعية عمومية".

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، بأنباء اعتذار الدكتور عماد البناني عن منصبه بعد الهجوم الجماهيري.

كما أكدت الإعلامية هناء حمزة، أن عماد البناني سيقدم اعتذاره عن عدم قبول عمله داخل نادي الزمالك بسبب غضب الجمهور خلال ساعات.

وقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تكليف الدكتور عماد البناني بمنصب رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك والمدير التنفيذي بدلا من اللواء حسن موسى.

وفي السطور التالية نعرض 7 معلومات عن عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك والمدير التنفيذي.

الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي بنادي الزمالك

عماد البناني كان رئيسا سابقا للمجلس القومي للرياضة بدرجة وزير الرياضة سابقا.

له العديد من الإنجازات في وزارة الشباب والرياضة خاصة في أحداث بورسعيد.

قرر عماد البناني سفر المصارع كرم جابر على مسئوليته الشخصية رغم الأزمات التي كان يمر بها اللاعب، قبل أن يعود بميدالية أولمبية.

عمل في وزارة الشباب والرياضة لمدة 35 عاما وتدرج في كافة المناصب الوظيفية حتى وصل إلى رئيس المجلس القومي للرياضة.

تواجد في رئاسة الاتحاد المصري لاتحاد الرياضة للجميع.

كان عماد البناني رئيسا للاتحاد العربي لاتحاد الرياضة للجميع.

أول تصريح من عماد البناني



وتحدث الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية والمدير التنفيذي لنادي الزمالك عن قرار تعيينه خلفا للواء حسن موسى.

وقال الدكتور عماد البناني في تصريحات خاصة لـ فيتو: تعييني مديرا تنفيذا لنادي الزمالك هو تكليف من وزارة الشباب والرياضة وأتمنى أكون عند حسن ظن جماهير الزمالك والأعضاء.

وأضاف:" الزمالك نادي عظيم وعريق وسأحاول جاهدا حل الأزمات التي يمر بها حتى أن أسلم النادي للمجلس القادم.

وأشار إلى أنه يتمنى دعم الجماهير والأعضاء ورموز النادي في تلك الفترة حتى موعد الانتخابات المقبلة التي ستقام قريبا.