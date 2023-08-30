أكاديمية الفنون تنفي انتماء قارئ القرآن على العود لهيئة تدريسها

نفت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، في بيان لها ادعاءات الملحن أحمد حجازي، بانتمائه لأعضاء هيئة التدريس بأحد معاهد الأكاديمية.

أكاديمية الفنون

وجاء في بيان أكاديمية الفنون: "تستنكر أكاديمية الفنون ادعاءات الملحن أحمد حجازي بأنه أحد أعضاء هيئة التدريس بها، الأمر الذي يعد انتحالا لصفة تضعه تحت طائلة القانون إلى جانب الإساءة باستخدامه أسلوبا يغاير مناهج التدريس والتدريب بالأكاديمية".

وتابع البيان: "وتحذر الأكاديمية أي شخص ينتحل صفة أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بها.. وسوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك".

Advertisements

أزمة الملحن أحمد حجازي

وكانت جمعية الملحنين والمؤلفين علقت على حالة الجدل الواسع التي أثارها ملحن يدعى أحمد حجازي ظهر في مقطع فيديو وهو يتلو القرآن بالموسيقى على أنغام العود، مما أثار غضب الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.

جمعية الملحنين والمؤلفين تعلق على الأزمة

وقال الشاعر إبراهيم فوزي، أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين، في تصريح خاص لـ “فيتو”: إن الملحن أحمد حجازي ليس عضوا بالجمعية وبالتالي ليس لنا سلطة عليه وليس لدينا الحق في اتخاذ أي قرار ضده، ولكن هذه السلطة لنقابة المهن الموسيقية وهي الجهة التي من المفترض أن تتخذ إجراء ضده.

وأضاف "إبراهيم": “ولكن بعد ما نشوف فيديو أحمد حجازي هيكون لينا تعليق بعيدا عن أننا لنا سلطة عليه أو العكس وكمان الفيديو بتاعه لسه موصلش الجمعية”.

رد أحمد حجازي

وعن تلحين القرآن، ظهر أحمد حجازي وهو يتلو الآية 81 من سورة ياسين "أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ"، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن.



لكن أحمد حجازي برر تلاوته للقرآن بالموسيقى وتلحين القرآن، في تصريح له بوسائل الإعلام، فقال: " إنه لم يفعل شيئًا مخالفًا، وكان يقوم بتعليم المقامات لعدد من القراء، بشكل طبيعي"، موضحًا أن "هؤلاء القراء يعتمدون عليه لتعليمهم أصول المقامات".