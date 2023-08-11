الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

فتح باب التقديم في معاهد أكاديمية الفنون، اعرف التفاصيل

أكاديمية الفنون،
أكاديمية الفنون، فيتو

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، عن فتح باب القبول بمعاهد ومدارس الأكاديمية للعام الدراسي 2023 -2024  ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٣. 

 

أكاديمية الفنون 

وتضم معاهد الأكاديمية كلا من المعهد العالي للفنون المسرحية، والمعهد العالي للسينما، المعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفتوار"، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للباليه، المعهد العالي للفنون الشعبية، المعهد العالي للنقد الفني، المعهد العالي لفنون الطفل، المعهد العالي لترجمات الفنون والأدب "يقبل مرحلة ما بعد البكالوريوس لاستكمال الدراسات العليا". 

Advertisements

عروض أكاديمية الفنون 

 

وفي سياق آخر كانت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة شاركت في الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح هذا العام، بثلاثة عروض مسرحية، حيث من المقرر أن ينطلق المهرجان يوم 29 يوليو الجاري ويستمر حتى 14 أغسطس المقبل. 

 

وضمت عروض الأكاديمية المشاركة بالمهرجان كلا من عرض (الزائر) الحاصل على المركز الأول في مهرجان المسرح العالمي الدورة ٣٨ بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، ومن إخراج إبراهيم أشرف.  

 

بالإضافة إلى عرض (موت معلق) الحاصل على المركز الثاني في مهرجان المسرح العالمي الدورة ٣٨ بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، ومن إخراج كريم الريفي. 

 

أما العرض الثالث فهو (ماهاجوني) الحاصل على المركز الأول في مهرجان المسرح العالمي الدورة ٢ بالمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية ومن إخراج مصطفى عامر. 

أكاديمية الفنون تبدأ مشاركتها في المهرجان القومي للمسرح بـ "الزائر"

أكاديمية الفنون تشارك بـ3 عروض في المهرجان القومي المسرح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

أكاديمية الفنون عروض أكاديمية الفنون التقديم في أكاديمية الفنون معهد الفنون المسرحية معهد السينما معهد الموسيقى العربية المعهد العالي للموسيقى معهد الباليه

مواد متعلقة

نفاد تذاكر عروض أكاديمية الفنون المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح

وزير الثقافة تتفقد أكاديمية الفنون بروما وتوجه بإعداد موسم فني يليق بمصر

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تهنئ نجل عمرو أديب بخطوبته: مبروك لوالدتك العزيزة أماني سوكا (صور)

بالأرقام، البنك المركزي يكشف التطور في خدمات محافظ الهاتف المحمول

جمال شعبان يوضح أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي

أسعار الكتب الخارجية نار تحرق جيوب أولياء الأمور.. والباعة: محتاجة قرض (فيديو)

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، مؤشر الذهب عالميا 11-8-2023

الأهلي، رحيل شريف وغموض موقف المهاجم الأجنبى يعزز فرص قيد صلاح محسن

مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر

كيدهن عظيم.. قصة جريمة في مدينة نصر يندى لها الجبينُ.. زوجة تعذب زوجها وتصوره بوضع مخل لمعاقبته على منشور بالفيسبوك.. وقانوني يوضح عقوبتها المنتظرة

Advertisements

منوعات

المزيد

تصل لـ 100 ألف ريال، رسوم تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي بالسعودية

ماسك Vs زوكربيرج، كشف مكان نزال عملاقي التكنولوجيا الأمريكية

الغرامة والحبس 3 سنوات لمن يرتدي هذه الساعات في ماليزيا

صانعة أكفان جزائرية: لا أتخيل نفسي بعمل آخر، ومصر جزء جميل من ذكرياتي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنك المركزي اليوم

استقرار الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه على مدار 48 ساعة

إذا كان لديك عيوب في جهازك، كيف تقدم شكوى في الرقابة الصناعية؟

الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمرحلة الثالثة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع تشيلسي.. مانشستر سيتي مع إشبيلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة خاشعة بصوت الشيخ محمود الخشت من السيدة نفيسة (فيديو)

أفضل أدعية للأم والزوجة والبنت والأخت المتوفاة

فضل المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية