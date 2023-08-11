فتح باب التقديم في معاهد أكاديمية الفنون، اعرف التفاصيل

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، عن فتح باب القبول بمعاهد ومدارس الأكاديمية للعام الدراسي 2023 -2024 ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٣.

أكاديمية الفنون

وتضم معاهد الأكاديمية كلا من المعهد العالي للفنون المسرحية، والمعهد العالي للسينما، المعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفتوار"، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للباليه، المعهد العالي للفنون الشعبية، المعهد العالي للنقد الفني، المعهد العالي لفنون الطفل، المعهد العالي لترجمات الفنون والأدب "يقبل مرحلة ما بعد البكالوريوس لاستكمال الدراسات العليا".

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عروض أكاديمية الفنون

وفي سياق آخر كانت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة شاركت في الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح هذا العام، بثلاثة عروض مسرحية، حيث من المقرر أن ينطلق المهرجان يوم 29 يوليو الجاري ويستمر حتى 14 أغسطس المقبل.

وضمت عروض الأكاديمية المشاركة بالمهرجان كلا من عرض (الزائر) الحاصل على المركز الأول في مهرجان المسرح العالمي الدورة ٣٨ بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، ومن إخراج إبراهيم أشرف.

بالإضافة إلى عرض (موت معلق) الحاصل على المركز الثاني في مهرجان المسرح العالمي الدورة ٣٨ بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، ومن إخراج كريم الريفي.

أما العرض الثالث فهو (ماهاجوني) الحاصل على المركز الأول في مهرجان المسرح العالمي الدورة ٢ بالمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية ومن إخراج مصطفى عامر.