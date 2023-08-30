الصفاقسي التونسي يضم نجم البنك الأهلي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي رسميا الحصول علي خدمات فراس عايفية جناح نادي البنك الأهلي لمدة 3 سنوات لتدعيم صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن فراس عايفية قد خاض تجربتين بالدوري المصري مع ناديا إيسترن كومباني والبنك الأهلي المصري بعد تجربته في تونس بالأولمبي الباجي والنجم الساحلي.

وكان فراس عايفية قد انضم في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف لفريق البنك الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قبل العودة مرة أخرى للدوري التونسي اليوم.

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يخوض اليوم الأربعاء فريق كرة القدم بنادي البنك الأهلي ثاني تجاربه الودية أمام نظيره فاركو ضمن معسكر الإعداد الحالي ببرج العرب استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد المكس بالإسكندرية فى الثامنة مساء.

ومن المقرر أيضا أن يختتم فريق البنك الأهلي معسكره المغلق بودية الاتحاد السكندري غدا الخميس استعدادا للموسم الجديد.

محمد أبو جبل وأسامة فيصل ينضمان لقائمة منتخب مصر

وأعلن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني عن القائمة النهائية لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه فى الفترة من ٤ إلى ١٢ ويتخلله مباراتا إثيوبيا وتونس، حيث ضمت القائمة لاعبا البنك الأهلي محمد أبوجبل وأسامة فيصل.

وفاز فريق البنك الأهلي علي وادى دجلة بهدف دون رد، في المباراة الودية التجريبية التي جمعت الفريقين، ضمن استعداداته للموسم الجديد

أحرز هدف المباراة اللاعب البوركيني سعيدو سيمبوري لفريق البنك الأهلي في مرمى وادي دجلة.



وشهدت المباراة ظهور عدد كبير من اللاعبين الشباب دفع بهم بابا فاسيليو المدير الفني لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.



وشهدت المباراة أيضا مشاركة بعض الصفقات الجديدة سيرجى أكا وعبد اللطيف جريندو ومدبولى ومعاذ الحناوى على مدار شوطى اللقاء

البنك الأهلي يعسكر في برج العرب

وقرر بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خوض معسكر مغلق خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجاري بمدينة برج العرب لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وانضم أحمد أبو مسلم لاعب المنتخب الوطني السابق للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعدادا للموسم المقبل.

صفقات البنك الأهلي

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع معاذ الحناوي مدافع غزل المحلة السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع الثلاثي أيمن أشرف وأحمد مدبولي وجاريندو وحسن شاهين في صفقة انتقال حر وسيرجي اكا.

وانتهى عقد أيمن أشرف مع الأهلي مع نهاية الموسم المنصرم، لينضم إلى البنك الأهلي بشكل مجاني، وأيضًا أحمد مدبولي الذي انتهى عقده مع الإسماعيلي، وكذلك جاريندو مع النادي المصري البورسعيدي.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع حسن شاهين حارس مرمى المقاولون ومنتخب مصر الأولمبي السابق لمدة ٣ مواسم في صفقة انتقال حر.

وأنهى فريق البنك الأهلي الموسم المنصرم في مسابقة الدوري الممتاز وهو يحتل المركز الثالث عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة.

غزل المحلة يضم لاعب البنك الأهلي

وكان قد أعلن نادي غزل المحلة عن خامس صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب محمد مصطفى "إيفا" لاعب فريق البنك الأهلى لدعم مركز خط الوسط، ويأتي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ووقع محمد مصطفى "إيفا" على العقود الإعارة مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.