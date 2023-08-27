الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

كرة اليد، البنك الأهلي يحصد برونزية البطولة العربية للأندية

فريق البنك الأهلي،
فريق البنك الأهلي، فيتو

كرة اليد، توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي البنك الأهلي بقيادة عمرو الجيوشي المدير الفني، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وحصد فريق البنك الأهلي برونزية البطولة العربية بعد الفوز على مضر السعودي بنتيجة (29-28)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد.

وكان البنك الأهلي قد خسر في الدور قبل النهائي أمام الكويت الكويتي، فيما تلقى مضر السعودي هزيمة ثقيلة في الدور نفسه أمام الزمالك المصري.

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موعد مباراة الزمالك والكويت الكويتي

ويخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد، أمام الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يلتقي "يد الزمالك" مع الكويت الكويتي اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء في نهائي البطولة.

تصريحات المدير الفني للزمالك

أكد أحمد رمضان هتلر المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، أن مواجهة الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية للأندية لن تكون سهلة، وأن الفريقين لديهم الرغبة في حصد اللقب والتأهل لكأس العالم للأندية سوبر جلوب.

وأضاف هتلر، أن الزمالك قادر على حصد لقب البطولة رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهها اللاعبين، وأن الهدف هو الفوز باللقب والتأهل لكأس العالم للأندية.

ويلتقي الزمالك مع الكويت الكويتي غدا الأحد في نهائي البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

الزمالك يفوز على مضر السعودي

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره مضر السعودي بنتيجة 29 - 24، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

قدم لاعبو الزمالك أداء مميزا في الشوط الأول الذي انتهى لصالح الأبيض بنتيجة 13 - 7، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني ويتأهل لنهائي البطولة.

يقود الفريق فنيا كل من؛ أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبدالباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

 

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