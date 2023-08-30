تنسيق المرحلة الثالثة 2023، تنسيق معهد خدمة اجتماعية 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يواصل موقع تنسيق الجامعات 2023 استقبال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة 2023، وذلك بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وأعلنت وزارة التعليم العالي انطلاق المرحلة الثالثة 2023، من تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة من الأربعاء وحتى مساء الجمعة القادمة.

تنسيق معهد خدمة اجتماعية 2023، تعد كليات خدمة اجتماعية من الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أمام الطلاب، حيث تمنح الطالب شهادة البكالوريوس وتؤهله للعمل كأخصائي اجتماعي في مؤسسات عديدة مثل المدارس أو المستشفيات أو دور الأيتام ودور المسنين، فضلا عن مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من مجالات العمل لخريجي كلية خدمة اجتماعية.

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المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية

وفيما يلي المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية وتضم 16 معهدًا:

1. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

2. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

3. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

4. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

5. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

6. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

7. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

8. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر.

9. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان - فرع قنا.

10. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

11. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

12. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.

13. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (طالبات فقط).

14. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

15. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

16. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

المؤهلات التي يقبلها تنسيق معهد خدمه اجتماعيه 2023

ويقبل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية شهادات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

كما يقبل أيضا شهادات دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بحد أدني 65% للقبول ويبدأ الحاصلين على شهادات دبلوم المعاهد الاجتماعية الدراسة بالفرقة الثالثة مع إعفائهم من مادتي الخدمة الاجتماعية في المجال الأسرى والخدمة الاجتماعية في المجال المدرسي، ويجب على الطالب أداء الامتحان في المواد الآتية: (تنمية اجتماعية، إحصاء، وسائل الاتصال، اللغة الأجنبية، علم النفس الصناعي، التنمية الاقتصادية) كما على الطالب أن يتم اجتيازه لهذه المواد بنجاح قبل حصوله على درجة البكالوريوس ويتم قبول طلاب الدبلوم عن طريق المعهد مباشرة.

المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وأكدت الوزارة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من اليوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

وأكدت الوزارة أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 من خلال الرابط التالي

تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية وجاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق مكاتب تنسيق القبول بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، بالإضافة إلى إتاحة تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الآلي الشخصى للطلاب على مدار الـ 24 ساعة.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.