مباحثات خالية من المساعدات !

استقبل الرئيس السيسى اليوم وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكى بمجلسيه النواب والشيوخ.. وطبقا لتصريحات المتحدث باسم الرئاسة المصرية تناول اللقاء حديثا مفصلا حول العديد من الأمور والقضايا التى تتعلق بالعلاقات الثنائية والشأن الاقتصادى المصرى، وما تشهده المنطقة من أزمات ومشاكل تحتاج لحلول سياسية.



والملفت للانتباه أن المتحدث باسم الرئاسة لم تتضمن تصريحاته أية إشارة تشى بأننا أثرنا موضوع الاقتراح المقدم للكونجرس من بعض أعضائه لحجب أكثر من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. وهذا أمر متوقع، فنحن لا نستجدى أحدا أى شىء..

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وعندما جمد الرئيس الأمريكى بايدن كل المساعدات العسكرية الأمريكية لنا في إطار الضغط علينا من أجل إعادة الإخوان لحكم البلاد عام 2013، فانغنا لم نعبر رسميا عن غضبنا واستيائنا ورفضنا لذلك، وكل الذى اهتم نبيل فهمى وزير الخارجية أن يقوله لبايدن عندما أبلغه بقراره هو أن مصر سوف تهتم بدعم جيشها بكل الوسائل المتاحة أمامها، وهى جملة تعنى أننا لن نعتمد على السلاح الأمريكى وحده.



إن مصر تعرف أن الأمريكان لا يرضيهم أن ننهج سياسة مستقلة، ويبغون فرض هيمنتهم على دول العالم، ويغضبهم أن تكون لنا علاقات طيبة مع دول يخوضون صراعات معها..

بل إن مصر تعرف أيضا أن الأمريكان نهجوا سياسة تغيير الأنظمة السياسية في الدول من الخارج، ونفذوا هذه السياسة لدينا في إطار سعيهم لتمكين الإخوان من حكمنا، ولذلك نتوقع أن نتعرض لضغوط امغريكية والحديث مع الأمريكان لن يغير من الأمر شيئا، وإنما التمسك بالسياسات المستقلة هو الأجدى والأكثر فاعلية.. وهذا ما نفعله.