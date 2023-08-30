الأربعاء 30 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة رأس مال صندوق مصر السيادي لـ400 مليار جنيه مصري

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في العدد ٣٤ مكرر (هـ) فى ٢٩ أغسطس سنة ٢٠٢٣، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة ٢٠٢٣.

وجاء في نص البيان:

"رئيس مجلس الوزراء

رئيس الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته: وعلى النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠١٩؛ وعلى قرار الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باجتماعها المنعقد بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۱۷ بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص به ۱ وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛

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قرر: (المادة الأولى)

 يزاد رأس المال المرخص به لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بمبلغ (۲۰۰) مليار جنيه مصرى) ليصبح (٤٠٠) مليار جنيه مصرى). 

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني للصندوق صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٣ صفر سنة ١٤٤٥هـ الموافق ٢٩ أغسطس سنة ۲۰۲۳م".

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