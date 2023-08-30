الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 مكرر (أ)، الصادر في 29 أغسطس 2023، قرار رئيس الوزراء رقم 3274 لسنة 2023، بشأن تعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد - نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونص القرار في مادته الأولى على تعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد - نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٧٨ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بـشأن الحـد الأقـصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة والقواعد التنفيذية له.
وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ بإصدار النظـام الأساسـى للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئي س مجلس الوزراء رقم ٢٩٧٨ لسنة ٢٠٢٢ بإعادة تشكيل مجلـس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
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