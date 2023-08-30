أسبوع تألق المحترفين.. مرموش يوقع على أول أهدافه بالدوري الألماني.. ثنائية رائعة لمصطفى محمد.. وبصمة دائمة لمحمد صلاح مع ليفربول

يواصل نجوم منتخب مصر المحترفين في أوروبا تألقهم في مباراة تلو مباراة منذ بداية الموسم الكروي الجديد 2023- 2024.

ثنائية لمصطفى محمد

أحرز مصطفى محمد ثنائية في تعادل نانت أمام موناكو 3-3 يوم الجمعة الماضية في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد البالغ من العمر 25 عاما، هدفا في الخسارة أمام تولوز بنتيجة (1-2) في الجولة الأولى، وثنائية في التعادل مع موناكو (3-3) في الجولة الثالثة.

ويحل مصطفى محمد ثانيا في جدول ترتيب قائمة هدافي الدوري الفرنسي، التي يعتليها وسام بن يدر مهاجم موناكو برصيد 4 أهداف.

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ويتساوى مصطفى محمد مع كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي في الموسم الماضي ولكل منهما ثلاث أهداف في جدول ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.

ولمع مصطفى محمد بانطلاقة بارزة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف في أول 3 جولات من الليج وان.

وخاض مصطفى محمد 51 مباراة مع نانت الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 أخرى.

مرموش ينقذ فرانكفورت

قاد عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام ماينز للتعادل في الوقت القاتل بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ميوا أرينا، ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني - البوندسليجا.

سجل هدف ماينز في الشوط الأول اللاعب جاي سونج لي عن طريق ضربة رأسية في الدقيقة 25، بينما سجل هدف آينتراخت فرانكفورت اللاعب عمر مرموش في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويعد هدف مرموش هو الأول له مع فريقه الجديد في الدوري الألماني الموسم الجاري.

بصمة محمد صلاح

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على نيوكاسل يونايتد بعدما كان الفريق متأخرا بهدف ليحقق الفوز بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من عدم تسجيل صلاح لأهداف إلا أنه صنع هدف الفوز في الدقائق الأخيرة لزميله داروين نونيز ليقود الريدز للفوز والوصول للنقطة 7.

سام مرسي مع إيبسويتش تاون

شارك سام مرسي في الموسم الحالي، مع فريقه الحالي إيبسويتش تاون، في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، في ثلاثة مباريات، وصنع خلالها هدف في انتصاره على ستوك سيتي بثنائية دون رد.

ولعب سام مرسي مع إيبسويتش 3 مباريات في موسم 2023 - 2024 في تشامبيونشيب، انتصر خلالها جميعًا.

هدف ملغي لـ محمد شريف في مباراة الخليج والحزم

سجل محمد شريف، الهدف الثاني لفريقه الخليج في مرمى الحزم، بالدقيقة 53 بالجولة الرابعة للدوري السعودي بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء، لينفرد شريف بالمرمى ويسدد كرة قوية تسكن شباك فريق الحزم، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

فيما جاء هدف التعادل لفريق الحزم في الدقيقة 60 من عمر المباراة من علامة الجزاء، عن طريق محمد باداموسي.

بعدها حاول فريق الخليج العودة للمباراة وإحراز هدف الفوز إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل 1 / 1.

إصابة تريزيجيه

كشف نادي طرابزون سبور، تفاصيل إصابة لاعبه المصري محمود حسن "تريزيجيه"، في لقاء جالطة سراي بالجولة الثانية للدوري التركي.

وقال طرابزون في بيان رسمي: "تريزيجيه خضع للفحص والأشعة في أحد المستشفيات عقب إصابته في مباراة جالطة سراي".

وأضاف البيان: "أثبتت الفحوصات إصابة تريزيجيه بكسر في الضلع بمنطقة الصدر بالجهة اليسرى.. وبدأ اللاعب العلاج".

ولم يعلن طرابزون مدة غياب اللاعب عن المستطيل الأخضر بشكل رسمي.-

ويخوض تريزيجيه ثاني مواسمه مع طرابزون سبور، بعد انتقاله من أستون فيلا الإنجليزي.

ويعد طرابزون ثالث فريق تركي يلعب له النجم المصري بعد قاسم باشا وإسطنبول باشاك شهير.

وكشف نيناد بيليكا المدير الفني لطرابزون سبور التركي، طبيعة إصابة محمود حسن تريزيجيه خلال مواجهة جالاتا سراي.

وقال نيناد للصحفيين عقب اللقاء: " تريزيجيه لديه ضلع مكسور لسوء الحظ، الحكم لم يحتسب خطأ في هذا التدخل.

وشارك تريزيجيه كأساسي في تلك المباراة، ولكنه لم يتمكن من استكمالها حيث خرج في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

جاء خروج تريزيجيه نتيجة تعرضه للإصابة في الضلوع بعد تدخل قوي من لاعب الخصم، حيث يبدو أنها كانت قوية لدرجة دفعته للخروج على محفة طبية بمساعدة الطاقم الطبي للفريق.