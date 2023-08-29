الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، الخليج يتقدم على الحزم في الشوط الأول بمشاركة محمد شريف

محمد شريف مع لاعبي
محمد شريف مع لاعبي الخليج السعودي، فيتو

الدوري السعودي، تقدم فريق الخليج على نظيره الحزم، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

سجل الحزم هدفا مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق أنطونيو توزي، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

وفي الدقيقة 22، أحرز فابيو مارتينز هدف التقدم للخليج، بعد تبادل رائعة للكرة من الجهة اليسرى ليتوغل داخل منطقة للجزاء ويطلق تسديدة قوية يفشل حارس الحزم في إبعادها لتسكن الشباك.

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اشتعلت المباراة بعد هدف الخليج، في ظل رغبة الحزم في العودة وإدراك التعادل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخليج بهدف نظيف.

 

محمد شريف يقود تشكيل الخليج أمام الحزم

أعلن الجهاز الفني لنادي الخليج السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الحزم، والذي شهد تواجد محمد شريف لاعب الأهلي السابق، حيث جاء التشكيل كالتالي: "إبراهيم سيهيتش، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو، إيفور رودريجو، محمد شريف، فابيو مارتينز، منصور حمزي، عبد الإله هوساوي، سعيد آل حمسل، وو يونج جانج".

ويبحث فريق الخليج عن تحقيق الفوز الأول له في الدوري السعودي، حيث تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام الفيحاء بنتيجة 3-1، قبل أن يتكرر نفس الأداء الكارثي أمام أهلي جدة في الجولة الثانية ويتلقى هزيمة بنتيجة 3-1، وتعادل مؤخرًا مع الاتفاق بهدف لمثله، ليحتل المركز الـ16 برصيد نقطة يتيمة، فيما يتواجد الحزم في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

 

وضمن مباريات اليوم من الدوري السعودي، حقق فريق التعاون السعودي فوزا هاما على نظيره الأخدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي. 

أحرز هدف المباراة معاذ فقيهي لاعب التعاون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما تسلم كرة خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية ترتطم بالعارضة وتسقط داخل الشباك.

وكان  ماتيوس دوس سانتوس لاعب التعاون أهدر ركلة جزاء لفريقه التعاون في الدقيقة الثامنة، حيث بدأ فريق التعاون بضغط مكثف وسيطر على مجريات الأمور.

 

ترتيب التعاون والأخدود في جدول ترتيب الدوري السعودي

بتلك النتيجة، يرفع فريق التعاون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف خلف الهلال الوصيف، فيما تجمد رصيد الأخدود عند نقطة يتيمة في المركز قبل الأخير.

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