الكرملين عن تحطم طائرة قائد فاجنر: نأخذ في الاعتبار احتمال الحادث مدبر

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن التحقيق الذي يجري في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة رئيس مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوجين وتسعة آخرين الأسبوع الماضي يأخذ في الاعتبار احتمال أن يكون الأمر مدبرا.

وتابع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين من المؤكد أن روايات مختلفة تؤخذ في الاعتبار، من بينها رواية -تعرفون ما نتحدث عنه- لنقل، عمل مدبر.

كانت قد أقيمت أمس جنازة بريجوجين بحضور عدد محدود في مقبرة على مشارف مدينة سان بطرسبرج مسقط رأسه.

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وأحاطت السرية بترتيبات جنازة بريغوجين الذي قُتل في تحطم طائرة يوم 23 أغسطس بعد شهرين من شن تمرد، في أكبر تحد لحكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ وصوله إلى السلطة في 1999.

بوتين لم يحضر جنازة قائد فاجنر

والثلاثاء الماضي، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يحضر جنازة قائد فاجنر بريجوجين، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

والأسبوع الماضي قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الاختبارات الجينية، جارية لتحديد ما إذا كان زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين، قُتل في حادث تحطم الطائرة بالقرب من منطقة تفير، الأربعاء الماضي.

وأضاف بيسكوف للصحفيين حينها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه سيتم الآن إجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحص الجيني".

وأوضح بيسكوف: "أما بالنسبة للنتائج الرسمية، عندما تصبح جاهزة للنشر ستنشر"، ونفى بيسكوف بشدة المزاعم القائلة إن الكرملين ربما يكون متورطا في الحادث.

تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر

وقال بيسكوف: "كل هذا كذب مطلق"، "الآن، بالطبع، هناك الكثير من التكهنات حول هذه الكارثة والوفاة المأساوية لركاب الطائرة، بما في ذلك قائد فاجنر يفغيني بريغوجين".

وأوضح: "بالطبع، في الغرب، يتم تقديم كل هذه التكهنات من زاوية معينة، وكل هذا كذب مطلق".